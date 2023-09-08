　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

日抽5包煙！陸男「把啤酒當水喝」　全身罹患4種癌症拒絕治療

▲抽菸，吸菸，老人，肺癌，癌症，健康，男人。（圖／pixabay）

▲男子愛抽菸喝酒，全身罹患癌症。（圖／pixabay）

記者林郁婷／綜合報導

浙江一名44歲男子從15歲開始抽菸喝酒，每天抽掉至少100根菸，把啤酒當水喝，因此罹患多種癌症，同時他也是一個不聽話的病人，手術後仍繼續抽菸，導致癌細胞擴散到更多地方，就連醫生也無奈感嘆，「第一次遇到這麼嗜煙嗜酒如命的患者」。

據《北晚在線》報導，李姓男子2015年第一次確診癌症，為下咽癌，當時做了全咽喉切除手術，但是一年後再度復發，因此轉而來到浙江省腫瘤醫院。

浙江省腫瘤醫院頭頸放療科副主任醫師葉智敏表示，「我們詢問病史，聽到他說到自己的生活習慣，都非常震驚」，15歲就開始抽菸和喝酒，因為家境富裕，每天菸不離手，一天可以抽完5包，超過100根，平時也把酒當成水來喝，「他自己說，最多的時候一天喝掉近百瓶啤酒」。

就因為這些壞習慣，李男的下咽癌進化成口咽癌，之後又做了全食道切除手術，失去了咽喉和食道，他無法說話，吃飯只能以稀飯類為主，也無法再喝酒，但仍戒不掉菸癮，依舊每天抽菸。

葉智敏透露，李男2020年因癌細胞轉移至頸部淋巴，再次到醫院就診，腫瘤大約有四五公分大，「他當時已經是4期，我們為他制定了治療方案，放化療聯合治療」，但他非常不配合，「我們前後給他做了很多工作，和他本人談，和他家屬談，但他自主性很強，完全聽不進去」。

葉智敏只能先為李男進行放射治療，幸運的是病情得到控制，然而僅隔2年，又再次轉移到淋巴，甚至連肺也被感染，後續就連斜方也出現腫瘤，「他自己在腫瘤上注射藥物，導致繼發感染，又到了我們這裡」。

葉智敏指出，從醫這麼多年，第一次見到這麼誇張且不受控的患者，「菸酒本就是誘發癌症的高危因素，他的攝入量尤其大，又不按照規範的治療方案來治療，確實挺讓人無奈的。」

浙江省腫瘤醫院頭頸放療科主任醫師姜鋒表示，以臨床上來說，許多頭頸部腫瘤患者都有吸煙史，「容易發生多部位癌變，其中三分之一的人，會在5年之內出現第二種，甚至第三種腫瘤，這就是區域性癌變」，自己就曾接診過連續患有5類癌症的病人，分別出現在口腔、咽喉、食管與肺部等。

姜鋒也指出，頭頸腫瘤經常發生在60歲以後，而李男36歲時就得下嚥癌，明顯屬於癌症早發，「這和他吸煙喝酒的習慣密不可分」，不過在大家的苦勸下，李男於3年前成功戒掉菸癮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康

ET快訊
U18韓國球員熱身昏倒！　緊急CPR急救
快訊／猛烈雨彈來了！　大雷雨強襲4地
快訊／蔣萬安下令！　北市7處建案全面停工
快訊／別誤闖！馬路裂成波浪　管制範圍擴大
大直民宅塌陷　內行一看怒批：為閃「12米外審」釀災
驚險一瞬！大直住戶找議員會勘　晚上樓塌連滾帶爬逃出
基泰建設「創辦人」神秘身分起底！與清朝大臣有關
快訊／戴資穎3局力壓馬琳！　挺進中國賽4強
隔壁棟塌了！他砸3000萬買基泰大直「1坪129萬」　網嘆：
藍綠都有！12位拿基泰政治獻金名單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

228公分！　大陸女籃「天花板」張子宇身高超越姚明制霸U16賽事

孫中山故鄉舉行「雙宋會」　雙方共識：推動兩岸重回和平正確道路

日抽5包煙！陸男「把啤酒當水喝」　全身罹患4種癌症拒絕治療

陸火鍋店賣「假羊肉片」　被踢爆「含鴨肉成份」賠償3500萬元

內蒙工人被高壓氣體噴飛致10死3傷　涉事企業前科累累背數條人命

陸房市「政策連發」剛要回溫　官媒又發文強調「房住不炒」

點滴打一半四肢癱軟！10月大女嬰「窒息身亡」　母含淚還原時間軸

緬甸抓到1207名詐騙犯　已全部移交給中國公安

美指責台灣、南海議題　大陸反批：地區合作穩定的攪局者

13歲女孩患「天才病」身高破170公分　雙手下垂長度超過膝蓋

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

19縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

228公分！　大陸女籃「天花板」張子宇身高超越姚明制霸U16賽事

孫中山故鄉舉行「雙宋會」　雙方共識：推動兩岸重回和平正確道路

日抽5包煙！陸男「把啤酒當水喝」　全身罹患4種癌症拒絕治療

陸火鍋店賣「假羊肉片」　被踢爆「含鴨肉成份」賠償3500萬元

內蒙工人被高壓氣體噴飛致10死3傷　涉事企業前科累累背數條人命

陸房市「政策連發」剛要回溫　官媒又發文強調「房住不炒」

點滴打一半四肢癱軟！10月大女嬰「窒息身亡」　母含淚還原時間軸

緬甸抓到1207名詐騙犯　已全部移交給中國公安

美指責台灣、南海議題　大陸反批：地區合作穩定的攪局者

13歲女孩患「天才病」身高破170公分　雙手下垂長度超過膝蓋

清潔工欠3萬健保費「月入2萬要養3孩子」　桃園分署不催稅先送暖

攜手情牽一甲子　50對金鑽石婚夫妻接受縣長饒慶鈴表揚與合影

史上最划算！搭高鐵「送樂園門票」玩到爽　加碼免費搭日月潭纜車

台積電8月營收1886億元、月增6%　寫今年次高

基泰大直高喊「營建業優等生」　網灌爆粉專狠酸：連隔壁一起都更

U18／韓國球員熱身昏倒緊急CPR急救　送醫進一步檢查

投信連28日買進陽明原因為何　投顧與攬貨業做解析

有前例！前金區新建案搞垮整排透天　拆遷住戶槓建商

快訊／猛烈雨彈來了！大雷雨強襲4地　警戒區出爐

基泰建設出包毀民宅　蔣萬安下令北市7處建案全面停工

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

大陸熱門新聞

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

前地產大亨狂揪嗨玩4P！美女CEO抖出核彈級對話

「海癸殘餘」極端黑暴雨炸香港　地鐵驚見黃泥瀑布

木柴堆飛起「機車同步翻轉」　女騎士摔落

談兩岸和平協商　宋楚瑜：拒外力介入、分裂主義

中藥房喝酸梅湯成流行　年輕人養生新招

2023兩岸青年創業大賽圓滿落幕

海葵餘威釀黑色暴雨重創香港　已致14傷

緬甸抓到1207名詐騙犯　全移交給中國公安

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

13歲女患「天才病」身高破170　雙手長度過膝

日抽5包煙！陸男「酒當水喝」　罹患4種癌拒治療

「解決台灣問題」　宋濤：和平統一是最佳選擇

深圳排洪3小時流量激增 港府嚴陣以待：新界可能出現洪災情況

更多熱門

相關新聞

13歲女患「天才病」身高破170　雙手長度過膝

13歲女患「天才病」身高破170　雙手長度過膝

浙江一名女孩年僅13歲，身高就超過170公分，罹患罕見的「馬凡氏症」，她不只特別高，四肢也比一般人更長，雙手下垂擺放甚至超過膝蓋，同時還伴隨心血管問題，幸運的是，手術後的結果相當理想。馬凡綜合症群體又被稱為「蜘蛛人」，平均壽命為30歲，死因主要為心血管病變及脊椎側彎造成的心肺功能衰竭。

租客付不出1100元租金…下秒持刀刺死房東

租客付不出1100元租金…下秒持刀刺死房東

喉嚨卡卡！他瘦剩40kg　已是食道癌末期

喉嚨卡卡！他瘦剩40kg　已是食道癌末期

全球50歲以下族群　罹癌人數30年增近80％

全球50歲以下族群　罹癌人數30年增近80％

吃飯「出現1症狀」恐是癌症警訊

吃飯「出現1症狀」恐是癌症警訊

關鍵字：

浙江菸癮喝酒癌症下咽癌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

即／台中KTV兇殺！18歲男無命跡象

大直住戶怒：8個月沒人理我們

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

驚吐「柯佳嬿懷孕」！坤達回應了

大直公寓1F變B1　基泰大直惹禍　賣到144萬／坪

台男演員被爆騙嫩妹懷孕！

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面