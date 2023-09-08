日抽5包煙！陸男「把啤酒當水喝」　全身罹患4種癌症拒絕治療

▲男子愛抽菸喝酒，全身罹患癌症。（圖／pixabay）



記者林郁婷／綜合報導

浙江一名44歲男子從15歲開始抽菸喝酒，每天抽掉至少100根菸，把啤酒當水喝，因此罹患多種癌症，同時他也是一個不聽話的病人，手術後仍繼續抽菸，導致癌細胞擴散到更多地方，就連醫生也無奈感嘆，「第一次遇到這麼嗜煙嗜酒如命的患者」。

據《北晚在線》報導，李姓男子2015年第一次確診癌症，為下咽癌，當時做了全咽喉切除手術，但是一年後再度復發，因此轉而來到浙江省腫瘤醫院。

浙江省腫瘤醫院頭頸放療科副主任醫師葉智敏表示，「我們詢問病史，聽到他說到自己的生活習慣，都非常震驚」，15歲就開始抽菸和喝酒，因為家境富裕，每天菸不離手，一天可以抽完5包，超過100根，平時也把酒當成水來喝，「他自己說，最多的時候一天喝掉近百瓶啤酒」。

就因為這些壞習慣，李男的下咽癌進化成口咽癌，之後又做了全食道切除手術，失去了咽喉和食道，他無法說話，吃飯只能以稀飯類為主，也無法再喝酒，但仍戒不掉菸癮，依舊每天抽菸。

葉智敏透露，李男2020年因癌細胞轉移至頸部淋巴，再次到醫院就診，腫瘤大約有四五公分大，「他當時已經是4期，我們為他制定了治療方案，放化療聯合治療」，但他非常不配合，「我們前後給他做了很多工作，和他本人談，和他家屬談，但他自主性很強，完全聽不進去」。

葉智敏只能先為李男進行放射治療，幸運的是病情得到控制，然而僅隔2年，又再次轉移到淋巴，甚至連肺也被感染，後續就連斜方也出現腫瘤，「他自己在腫瘤上注射藥物，導致繼發感染，又到了我們這裡」。

葉智敏指出，從醫這麼多年，第一次見到這麼誇張且不受控的患者，「菸酒本就是誘發癌症的高危因素，他的攝入量尤其大，又不按照規範的治療方案來治療，確實挺讓人無奈的。」

浙江省腫瘤醫院頭頸放療科主任醫師姜鋒表示，以臨床上來說，許多頭頸部腫瘤患者都有吸煙史，「容易發生多部位癌變，其中三分之一的人，會在5年之內出現第二種，甚至第三種腫瘤，這就是區域性癌變」，自己就曾接診過連續患有5類癌症的病人，分別出現在口腔、咽喉、食管與肺部等。

姜鋒也指出，頭頸腫瘤經常發生在60歲以後，而李男36歲時就得下嚥癌，明顯屬於癌症早發，「這和他吸煙喝酒的習慣密不可分」，不過在大家的苦勸下，李男於3年前成功戒掉菸癮。

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