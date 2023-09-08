假幣商真車手！騙粉領族46萬被逮　鎮定瞎扯：她是被別人騙

▲身著黑衣的車手王男在取款時被埋伏警方查獲。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名40歲陳姓OL誤信投資群組，匯款及面交46萬元給詐騙集團投資虛擬貨幣，當她欲領出獲利時，對方告知還要再繳10多萬元手續費，陳女這才驚覺受騙並報警，昨日配合埋伏警方逮捕前來取款的王姓車手，王男竟裝蒜說他被害人請來的幣商，她應該是被別人騙了；員警則從王男背包內找到虛擬貨幣買賣契約等物品，全案依法移請偵辦。

▲▼並從他的背包內起獲虛擬貨幣買賣契約等物品。（圖／桃園警分局提供）

昨日15時許，桃園警察分局中路派出所接獲陳姓女子被害人報案，表示透過網路交友軟體認識一位朋友，在對方的鼓吹之下，加入虛擬貨幣(泰達幣)投資群組。被害人見群組內許多成員投資都獲得高利潤，不由心動也加入投資，前後匯款及面交共新臺幣46萬餘元。

面交取款的是一位自稱幣商的男子，拿了錢後把虛擬貨幣傳給群組工作人員，工作人員也發簡訊給陳女確認收到虛擬貨幣，並每天回報獲利金額，被害人覺得投資有賺錢很高興，想領取部分金額，工作人員卻說要出金必須繳納十多萬的「手續費｣，陳女驚覺自己可能受騙，立即向警方報案。

此時工作人員傳簡訊鼓吹陳再投資50餘萬元購買虛擬貨幣，員警與被害人配合，於面交地點布下天羅地網，待王姓男子(28歲)現身取款即將其控制，王男辯稱自己是虛擬貨幣商，是被害人請他來交易貨幣的，甚至稱被害人應該是被騙了，員警傻眼來取款的不就是你嗎？隨後在其背包內起獲虛擬貨幣買賣契約等物品，全案依法移請偵辦。