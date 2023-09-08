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大直居民還原坍塌嚇「好大一聲」！曝：工人疏散半小時才通知撤離

▲大直住戶帶著簡單行李逃出家裡，有的住戶說：「今晚是要睡哪裡？」、「跟逃難一樣」。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲大直民宅塌陷，住戶帶著簡單行李逃出家裡，有的住戶說，「今晚是要睡哪裡？」、「跟逃難一樣」。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄，7日晚間發生民宅下陷事件！相關單位緊急撤離住戶，台北市長蔣萬安表示，因旁邊工地施工的關係，因此造成周邊5、6棟民宅傾斜。北市府也立即灌漿，希望避免房屋再次傾斜。現場居民受訪時表示，7日晚間突然聽到好大一聲崩塌聲，後來牆壁更直接裂開。北市議員陳怡君則表示，居民向她抱怨，「在工人疏散後的半小時，才有人通知他們要驅離」，怒轟根本草菅人命。

▲大直住戶帶著簡單行李逃出家裡，有的住戶說：「今晚是要睡哪裡？」、「跟逃難一樣」。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

大直街7日深夜一整排屋齡40年的公寓突然傾斜坍塌，現場整棟建物更是電梯式直線下沉，1樓當場成了地下室，相關單位緊急將329位住戶分別安置到9間旅館。

▲大直住戶帶著簡單行李逃出家裡，有的住戶說：「今晚是要睡哪裡？」、「跟逃難一樣」。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

有住戶還原事發經過表示，事發前幾天屋子就已經出現裂縫，他7日晚間回到家，發現有許多鄰居站在巷子內議論紛紛，約7點多、8點時，他突然聽到好大一聲崩塌聲，頓時嚇到，屋瓦陸陸續續在掉，後來牆壁更是直接裂開。其他住戶則帶著簡單行李逃出家裡，無奈表示「今晚是要睡哪裡？」、「跟逃難一樣」。

▲大直住戶帶著簡單行李逃出家裡，有的住戶說：「今晚是要睡哪裡？」、「跟逃難一樣」。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

台北市議員陳怡君則透露，受災住戶跟施工建商早就陳情、協商了8個月，但建商都只有派人補水泥，結果水泥愈補龜裂愈大，她7日知情後，下午就到現場蒐證，不料，晚上就發生房屋下陷的災情，離譜的是當時工人有收到撤離通知，但沒有人通知住戶要趕快離開，「居民告訴我，在工人疏散後的半小時，才有人通知他們要撤離，所以我們認為，這根本是草菅人命！」

▲大直住戶帶著簡單行李逃出家裡，有的住戶說：「今晚是要睡哪裡？」、「跟逃難一樣」。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

初步了解，疑似為鄰近興建工程「基泰大直」開挖，連續壁未做好而無法承壓，進而導致隔壁民宅成了危樓。台北市建管處長虞積學8日上午也作出回應，表示目前持續進行灌水、灌漿動作，先把基礎面打好、再灌入沙子土壤填實，計畫在周日前將塌陷部分填平，評估安全沒問題後，該路段才會開放人車通行。

▲大直住戶帶著簡單行李逃出家裡，有的住戶說：「今晚是要睡哪裡？」、「跟逃難一樣」。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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