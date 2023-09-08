道明僑校「操場裂縫10公分」！建管處急進駐監測校舍　800師生停課

▲受到工地影響，台北道明外僑學校的操場跟圍牆都出現裂縫。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄一處建案因為施工不慎，導致民宅龜裂傾斜，連鄰近的私立道明外僑學校的操場跟圍牆都裂出大縫。北市教育局證實，基於安全考量，道明學校今天先停課一天，雖然學校建築物目前沒受影響，但北市建管處已在學校架設監測儀器，明後兩天若監測未受影響，下周一（11日）恢復上課，若仍有安全問題，將改為線上上課。

北市教育局副局長陳素慧指出，道明外僑學校為私立學校，主要讓外國僑民就讀的學校，以美國學生為主，學校從幼兒園到高中都有，目前總計有學生約700人，教職員約120人。

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受到工地影響，道明學校的操場跟圍牆都出現裂縫，最大裂縫處連一個拳頭都放的進去。陳素慧表示，學校建築距離工地約60公尺，目前建築物安全無虞，並沒有出現裂縫，但為了安全考量，今天學校先預防性停課一天。目前其他學校並未受到影響。

▲▼道明中學操場裂出大縫。（圖／攝影中心攝）

陳素慧指出，已經請建管處在道明學校校內架設監測儀器，明後兩天適逢週末，若監測發現建築物未受影響，下周一（11日）恢復上課，若仍有安全問題，將改為線上上課。

▲▼台北道明外僑學校的操場跟圍牆都出現裂縫。（圖／北市教育局提供）

▲▼台北道明外僑學校的操場跟圍牆都出現裂縫。（圖／北市教育局提供）