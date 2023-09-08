與友人合買彩券爽中9億！樂透男怨「毀了生活」...9年後現況曝

▲英國男子中樂透頭獎拿到4.4億元，幾年後卻花光了所有錢，也失去了所有朋友。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

許多人夢想中彩券變億萬富翁，但現實情況常常走向不好的結果。英國一名在玻璃公司工作的男子，過去和朋友贏得2259萬英鎊（約9億新台幣）獎金，平均一個人拿到1100萬英鎊（約4.4億新台幣），他用這筆錢買了房子和車子，結果最後幾乎花光所有的錢，徹底毀了他的生活，只能回到了原本的工作岡位。

根據《每日郵報》報導，現年61歲的馬克（Mark Gardiner）在1995年和友人保羅（Paul Maddison）幸運中了2259萬英鎊獎金，他分得1100萬英鎊，隨後用這筆錢買了2個足球俱樂部、1座度假屋以及價值75萬英鎊的巡洋艦，並花了200萬英鎊投資公司，「這些俱樂部永遠不會賺錢，儘管我投入了資金，但沒有人願意提供幫助」，不僅如此，他還為幾名好友買了房子，特地都在同一條街，希望感情可以變得更親近。

然而，馬克的好運並沒有持續多久，一系列糟糕的投資導致他的錢愈來愈少，而且好友也背叛他，到了2004年他和第4任妻子分開，從此發誓不再結婚，坦言和很多人都鬧翻，為此聘請倫敦的頂級律師來處理離婚問題。

馬克很快就將獎金揮霍殆盡，他回到原本的玻璃公司工作，和以往一樣參與業務，負責新窗戶的測量和訂單，直到今天他仍然用當年中獎的數字來買彩券，希望奇蹟能夠出現2次，更表示若再次中獎，會做出不一樣的決定。

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