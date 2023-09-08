【廣編】棒球迷、旅日族別錯過！樂天旅遊攜手桃猿棒球擊出優惠全壘打

▲樂天旅遊Rakuten Travel首度攜手桃園棒球，擊出驚喜全壘打。

圖、文／樂天提供

享有日本秋冬旅遊好時機！樂天旅遊Rakuten Travel於9月8號開始祭出台灣限定額外2%住宿折扣，超過2,000間日本住宿可享最高36折，優惠期限至9月20日止。為回饋與吸引喜愛日本的棒球迷，更在9月7日樂天旅遊Rakuten Travel品牌日攜手集團棒球隊-樂天桃猿合作，現場邀請高人氣啦啦隊樂天女孩現身球場與民眾近距離互動，活動攤位推出許多驚喜遊戲關卡，並大方送出新台幣上萬元樂天旅遊住宿金。以驚喜活動加上超值優惠，吸引國人赴日遊玩，一同感受楓紅之美及冬季賞雪之旅。

樂天旅遊首度與桃猿棒球合作，7日活動現場日商樂天集團旅遊事業國際市場發展本部長Jeremy、台灣/香港區副總Beatrice特地從國外飛來，一同參與開球儀式，隨著首球投出，也象徵樂天旅遊SUPER SALE折扣活動開打，撼動國人秋冬旅日的決心。

除了最高 36 折的SUPER SALE (註一)優惠外，9月8日起再加碼推出台灣限定專屬優惠，只要於官網訂房時輸入「JPNO1」，原本訂房金額45折外，可再享額外98折優惠 (註二)，讓民眾開心赴日也能節省荷包，活動只到9月20日，現在就上樂天旅遊官網，提早規劃秋季賞楓及冬季賞雪之旅之旅！



註一：SUPER SALE 房型優惠最高45折起，使用SUPER SALE coupon 再享8折優惠，最高可享36折優惠。

註二：台灣限定專屬優惠，享額外98折，SUPER SALE房型適用。