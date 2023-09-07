快訊／144人受影響！大直房屋傾斜「擴大疏散中」　蔣萬安：可能要拆除

記者袁茵／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄於晚間8時左右，發生疑似是興建工地未灌水，造成民宅欲倒塌；而在稍早11時左右，更有一棟樓嚴重傾斜，一樓直接陷下去等緊急情形。台北市長蔣萬安也緊急抵達現場，表示目前已經疏散35戶、144人，並周邊擴大疏散，而現場則以灌漿方式希望維持壓力平衡，「這棟接下來似乎可能必須要重新拆除，我們會以最好方式來協助原本的住戶。」

▲台北市長蔣萬安到大直大直街94巷1弄關心房屋傾斜狀況。（圖／台北市政府提供）

陳怡君7日晚間表示，北市再發生建案施工鄰損災害，位於中山區大直街巷內的建案，今晚發生鄰屋整棟欲倒塌，目前正在緊急疏散，清查受災戶狀況，並且請市府立刻協助安置。而台北市政府回應，消防局初步通報，中山區大直街94巷1弄的興建工地未灌水，造成5至6棟房屋傾斜，目前無人受傷，已劃設警戒線。

隨後，立委王鴻薇、議員林珍羽也趕往現場，而台北市副市長李四川也於10時25分左右抵達坐鎮指揮，但隨即就發生一棟房屋嚴重傾斜，進而一樓直接陷到不見等狀況。

▲台北市中山區大直街94巷1弄房屋陷下去。（圖／陳怡君辦公室提供）

台北市長蔣萬安也在11時趕赴現場坐鎮，並關心狀況。蔣萬安表示，大直街94巷1弄因為旁邊工地施工的關係，造成周邊幾棟房屋約5至6棟有傾斜狀況，北市第一時間在晚上8時34分接到通報後，EOC相關同仁即刻趕到現場做住戶疏散，目前為止已經疏散35戶、總共144人，「我們疏散範圍也在擴大」。

蔣萬安提及，因為目前入夜，所以已有安排接駁車協助民眾入住旅館，而現場即刻處理方式就是灌漿，希望用灌漿方式維持壓力平衡，避免讓房屋再次嚴重傾斜，而李四川也即刻調度水車、灌漿車到現場，「目前我們就是即刻做緊急處置、擴大疏散，同時持續監控。」

蔣萬安說明，初步了解，施工工地現場因為往下開挖3層，但沒馬上做大底，所以造成連續壁已經破裂，現在即刻用灌漿方式讓壓力維持平衡。

至於已經有一棟樓的一樓陷下去，未來可能無法再居住，要如何處理？蔣萬安回應，市民安全是最重要的，已經安排疏散，第二是先用灌漿讓壓力回升，第三則為確保房屋不要再持續傾斜，周邊人員擴大疏散，「後續當然，這棟（樓）接下來似乎就是可能必須要重新拆除，我們也會以最好方式協助原本的住戶，不管是照顧、他們的需求，都盡可能滿足。」