習近平剛結束訪非後腳就跟上　蔡英文：找機會「發展實質關係」

▲總統蔡英文出訪非洲友邦史瓦帝尼。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

中國國家主席習近平最近剛結束位於非洲的金磚峰會，而總統蔡英文隨即前往非洲友邦史瓦帝尼訪問，被外界認為是否有互別苗頭的意味？對此，蔡英文7日受訪時說，每次出訪作業期都滿長的，不會臨時起意，尤其9月6日是史國獨立紀念日，日期改不了的；此外，她也透露，非洲其他國家也在關注台灣，未來會尋求適合機會發展實質關係。

由於習近平最近剛結束位在非洲的金磚峰會，而蔡英文隨即啟程前往非洲友邦史瓦帝尼訪問，不免被外界解讀是互別苗頭。不過，蔡英文7日在跟隨行媒體茶敘時說，每次出訪作業期都滿長的，不會臨時起意，尤其9月6日是史國獨立紀念日，這次來也是來參加紀念日，日期改不了的，她相信剛提的情況，應該是不相關，不需要做過多的解讀。

至於未來在非洲的關係上會如何深化？或是如何做更多的外交突破？蔡英文說，除了史瓦帝尼，台灣還有在幾個主要國家設有代表處，這次出訪時，非洲有11國家發表聯合聲明，這顯示這幾年來在各國不同的單位所做的努力。

蔡英文也透露，史瓦帝尼國王告訴她，很多非洲國家政要都有詢問台灣的事情，關心台灣的事情，對台灣是有興趣的。她認為，在非洲越來越多，對台灣注意持續增加，台灣真的樂意跟他們互動溝通，讓大家更了解台灣，也會尋找適合機會發展實質關係。