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導航出包民眾迷航受困山區　警巡邏車警報民眾按喇叭辨位救人

▲▼ 導航出包鬼打牆，旺萊山跑到芎蕉山，警民搜尋協助民眾脫困 。（圖／竹崎分局提供）

▲▼ 導航出包，民眾要前往旺萊山卻被導引到芎蕉山，警民搜尋協助民眾脫困 。（圖／竹崎分局提供

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局竹崎分局梅山大南聯合所日前接獲康姓民眾報案，稱其從梅山公園前往民雄鄉旺萊山鳳梨觀光工廠，導航行駛嘉106線已逾約3-40分鐘，因迷路請求警方協助。

▲▼ 導航出包鬼打牆，旺萊山跑到芎蕉山，警民搜尋協助民眾脫困 。（圖／竹崎分局提供）


警方立即聯繫報案人，因康民住台中非本地人，無法明確指出周邊地理位置，且網路訊號無法正確定位，遂先與康民互加LINE保持聯繫，梅山所警員彭煜鈞、吳玟翰2人沿嘉106線搜尋，康民持則以手機拍攝地形、地物置相片，供警方比對。因其受困地點位於偏僻產業道路，附近大型地標僅見一座高壓電塔(編號：137號)，警方聯繫台電人員查詢該電塔位置，惟適逢海葵颱風天停班無法查證確切位置，警方改以巡邏車警報器與康民按車輛喇叭方式溝通，聽音辨位，終於在天色轉暗之際在梅山鄉雙溪村8-1號往北約3、400公尺處，芎蕉山上狹小產業道路尋獲報案人及其家屬共6人。

▲▼ 導航出包鬼打牆，旺萊山跑到芎蕉山，警民搜尋協助民眾脫困 。（圖／竹崎分局提供）

康妻挺著32週身孕飽受驚嚇，受困民眾在荒郊野外看到警察出現猶如看到救世主，心喜不已，但因道路泥濘濕滑且陡峭，報案人車輛不斷打滑不敢再開，警方找來當地熱心民眾駕駛「發財車」以繩索牽引方式，再由警員代駕操控車輛，順利將報案人之車輛及家人平安帶至梅山分駐所休息，並提供茶水點心充飢。

報案人岳母表示，農曆七月受困荒郊野外天色又越來越暗，當下真的十分害怕，萬分感謝警方協助，順利平安脫困，回家前特別至分駐所旁之玉虛宮拜拜感謝玄天上帝保佑，結束驚險難忘的颱風假。


竹崎分局閻百川表示，前往本轄各風景區道路多屬崎嶇山路，且分支產業道路甚多，易造成導航運算時誤判，呼籲遊客最好事先查詢地圖路線，小心駕駛，切勿盡信導航帶路，以免迷路受困，影響遊興，並保護自身安全。

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