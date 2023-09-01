Google地圖「突然1巨變」　他導航一看超痛苦！網傻：擾民功能

▲原PO哀喊，新版配色看了超痛苦。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

到陌生地方找路，打開Google Maps就能一路抵達！不過一名網友哀號，最近導航時，發現道路顏色變成灰藍色，根本難以分辨是大條路或是小路，「看得超級痛苦的！」文章曝光後，網友反應卻是兩極化，「新版清楚在哪？舊版好十倍」、「我的也變這樣，但比以前清楚多了欸」。

一名網友在PTT「MobileComm板」表示，最近使用Google地圖時，發現道路顏色變成「灰藍色」，怪異的是，同一支手機的其他帳號不會有這個問題，且同一個帳號在iOS的系統也沒有此狀況。

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對此，原PO困惑哀號，現在邊看地圖邊行車，藍色的視覺感「看得超級痛苦的...根本分辨不出來誰是大條路？是小條路？」於是求助大家怎麼變回原來的配色？

文章曝光後，也有苦主+1回應，「迷路找路的時候，看到這個配色真的會憂鬱」、「 我的也是變這樣！超爛」、「質感有提升，至於更清楚是真的沒有」、「新版清楚在哪？舊版好十倍」、「工程師又測試什麼擾民的功能了吧」。

不過有人喜歡新版配色，「我的也變這樣，但比以前清楚多了欸」、「新版配色像國外地圖，好看」、「跟你一樣，我感覺這樣配色比較好看欸」。

有熱心網友教學，可透過「設定→導航設定→色彩配置」或是「系統主題調成淺色」來做調整。而原PO照做上述步驟後，依舊崩潰回應「一樣沒用！」

最後，也有人補充表示，「電腦版更新了，手機版沒有，新配色好看」、「我的電腦版配色也變了，感覺拉大後，整個地圖顏色色系太接近，覺得不好用，要登入自己的Google帳號才會變，用無痕就還是舊版」、「沒有讓它自動更新，就還是黃色」。

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）



針對Google地圖這項改變，外媒也認為可能與蘋果地圖有關，蘋果地圖的色調較統一，而Google地圖將道路更改為灰色系，似乎就有這樣的用意。不過根據外媒9to5google報導，也不是所有道路都會改為灰色，在交通繁忙時間，地圖也會使用黃或是紅色來標記出繁忙路段。