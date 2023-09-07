一夜致富靠今晚！威力彩飆4.7億　專家曝3生肖財運旺：有望中大獎

▲4.7億元可讓社畜從此財富自由。（示意圖／CTWANT提供）

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威力彩頭獎獎金今（7）晚上看4.7億元。對此，民俗專家廖大乙也指出，今年屬猴、虎、馬等3生肖鴻運當頭，建議可鎖定「大利」方位南、北，也就是在門朝南、北方的彩券行買彩券，增加中獎機會。不過民眾平時也要樂善好施，才有資格中大獎。

廖大乙指出，屬猴、虎、馬3生肖今年帶財運，建議可鎖定「大利」方位南、北，其次「小利」東方，因此買彩券可儘量到住家公司附近、門口朝南或北方的彩券行購買。

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此外，農曆7月尚未結束，民眾此時若想求樂透彩等偏財運，可在鬼門關前，找住家附近或公司附近的沒有門、只有3面牆壁的萬應公廟、萬善祠，請被供奉在此的「好兄弟」幫助，因為相較於各宮廟、機關行號在農曆7月都有隆重普度儀式，這類的萬應公廟、萬善祠都比較沒人會來普度，因此在這些地方普度會讓「好兄弟」備感溫暖。

廖大乙也提醒，若許願成真，就要信守諾言普度回饋。此外，民眾平時也要反省自身，是否存好心、做好事，假設為非作歹，那又有什麼資格中大獎。當然樂善好施並不是一定要捐錢，俗話說百善孝為先，因此若能孝順父母、遵守倫理，平時多說好話，帶來更多正能量，也是功德一件，不但能提高中獎機率，更不用怕「財多生禍」。

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