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世新大學培育人才深獲青睞　多家媒體企業簽訂產學聯盟

圖一：世新大學培育人才深獲各界青睞，圖為全國獨創的創新課程與節目《新。聞之間》。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學培育人才深獲各界青睞，圖為全國獨創的創新課程與節目《新。聞之間》。（圖／世新大學提供。下同）

生活中心／台北報導

以傳播專業起家的世新大學，多年來不僅培育出許多媒體界的菁英人才，各系在校生透過產學合作也都有傑出的實習表現，持續吸引面向多元的媒體企業與世新大學簽訂產學策略聯盟，囊括了傳統媒體、網路媒體，甚至面向國際的影音串流平台，不斷擴展世新師生與業界接觸交流機會，創造符合產業趨勢、系所專業課程的學生實習及就業機會。

圖二：世新大學與TaiwanPlus簽產學合作共育國際化媒體人才。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新大學與TaiwanPlus簽產學合作共育國際化媒體人才。

今年開學前夕，世新大學在9月初就迎來公廣集團TaiwanPlus影音串流平台簽訂產學合作備忘錄，雙邊將共享資源，引進國際媒體的編採、製播觀念，並規劃工作坊、提供實習機會，培育更多國際化媒體人才，提升台灣在全世界的傳播影響力。同樣看準世新人才傳播強項，7月初，LINE Taiwan也與世新簽下MOU，期待藉由新興傳播科技與技術，以及數位原生世代的優勢，協力培育數位傳播行銷專業人才。此前尚有旺旺中時媒體集團、全國廣播電臺等9家電臺及SoundOn聲浪等3家Podcast平台等眾多媒體，皆與世新啟動產學合作，聯手創造豐碩成果。

圖三：看準世新人才傳播強項，LINE Taiwan也與世新大學簽MOU。（圖／世新大學提供）

▲ 看準世新人才傳播強項，LINE Taiwan也與世新大學簽MOU。

對傳媒趨勢發展有敏銳觀察力的世新大學，近年來陸續打造「LVS智能攝製基地」、「影音播客直播間」與「全媒體大樓」等創新教學環境，不但是全國大專院校創舉，亦促進影視生態與國際接軌。同時不斷翻新校內設備、優化進階課程，無論是管理學院、人文社會學院或法律學院，都一致納入數位元素，貫徹理論與實務並重的辦學方針，也落實「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色。

圖四：世新大學與旺旺中時媒體集團舉行產學合作簽約儀式。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學與旺旺中時媒體集團舉行產學合作簽約儀式。

像是全國獨創、廣受好評，由世新師生一手打造的青年論壇節目《新。聞之間》，結合了廣播電視電影學系、口語傳播學系、行政管理學系等不同專業的學生，在同一課堂上深化傳播技能，發揮多元專業製播而成。創立至今，從議題設定、腳本企劃、節目拍攝、剪輯後製和宣傳行銷，都由學生負責執行，比擬業界實戰，也成為年輕世代對公共議題表達認知態度的發聲平台。節目曾在TVBS電視台、東森財經台、靖天電視台及《新。聞之間》社群頻道播出，合作期間創下收視紅盤，勝過相鄰競頻節目，成功達到理論與實作、實證科學與實用科學有機結合的成功範例。

如此靈活且多元的教學特色，與世新的定位有著莫大關聯。世新大學校長陳清河指出，世新為一所「精緻的教學卓越大學」，為產業培育即戰力人才，最大目標是讓學生能夠畢業便接軌產業，持續透過產學合作及資源投入，帶進國際影視傳播產業的技術與理論，讓不同系所的人才，在進入產業前擁有指標技能，進入產業後成為中堅棟樑，達到世新追求卓越教學、優質產研與永續校園的重要使命。

圖五：對傳媒趨勢發展有敏銳觀察力的世新大學，持續投入資源打造創新教學環境，圖為LVS智能攝製基地。（圖／世新大學提供）

▲ 對傳媒趨勢發展有敏銳觀察力的世新大學，持續投入資源打造創新教學環境，圖為LVS智能攝製基地。

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