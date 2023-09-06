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社會 社會焦點 保障人權

消波塊生意不好做　老董賤賣蛋黃區辦公室給兒子下場慘

▲▼水利署第二河川局吊來消波塊，阻擋苗栗縣客屬大橋下方後龍溪河床道路，防止繼續遭亂倒。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲專賣消波塊生意的家族企業面臨倒閉危機，董事長賤賣辦公室給兒子被起訴背信罪。（示意圖／記者蔡文淵翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北1間柯氏家族經營的水利企業專門製作消波塊等混凝製品，近年因業績不佳，面臨倒閉危機，柯姓董事長決定將位於北市蛋黃區的辦公室，以1500萬元賣給兒子，其他股東董事得知資產遭賤賣後氣炸提告，柯姓董事長辯稱只是要借錢周轉，台北地檢署認為，借錢只需做不動產抵押，如此低價賣出辦公室造成公司損失，6日依背信罪起訴柯氏父子。

據了解，這間登記在台北市敦化北路的家族公司，主要營運基地設在台中，家族30年來都在做河川、海岸整治相關工程，主要產品是混凝土消波塊鋼模，但近年生意逐漸下滑，營運出現問題，擔任董事長的柯氏家族大哥擔心公司可能破產清算，想辦法再籌錢周轉。

2021年中，柯董決定把位在緊鄰台北市東區、就在松山機場前面的敦北辦公室，以1500萬元賣給兒子，完成過戶後，再向董事會報告追認，董事會成員一聽賣價，簡直氣炸，要求撤銷這筆買賣不成，憤而提告。

柯董到案表示，賣辦公室的決定，是為了要幫公司借錢周轉，辦公室後來也繼續讓公司使用，實際上並沒有影響公司運作。但檢察官調查發現，協助處理買賣的代書證稱柯董當時一找上門就是要賣房子，賣房前曾經詢問公司老臣意見，老臣當時曾試圖阻止，柯董就是不願聽勸。

檢察官認為，柯董若是要借錢周轉，大可把房子設定抵押給兒子就好，相關抵押設定費用只要約2萬元，以買賣過戶方式進行，包括契稅、代書費、增值稅就要近百萬元，更何況在北市蛋黃區每坪上百萬元的商辦，竟然只以1500萬元低價售出，有違股東所託，使公司受有損害，因此依背信罪將柯董和共犯兒子一併起訴。

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