東森購物鋅C望、益菌棉　三重好禮回饋月月抽萬元提貨券

▲東森購物「鋅C望」在全家便利商店上架販售中，每包售價128元，現推出買一送二大回饋。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

疫情之後，民眾對於提高免疫力更加重視，東森購物和台灣生技大廠大江生醫聯手推出「鋅C望」含有高濃度的鋅與維他命C，不僅有助提升免疫力，還能夠減輕疲勞感，每盒特價128元，現在全家便利商店推出買一送二優惠。另外東森購物研發推出的「Strawberry益生菌衛生棉」，原價單包129元，現在2包特價129元，等於買一送一，還能參加三重好禮回饋活動，月月抽東森購物萬元提貨券。



「鋅C望」一包3公克的鋅含量相當於6.5顆生蠔，維生素C含量相當於4.3顆檸檬，足以滿足一般民眾日常所需。衛福部建議每人每天基本攝取維生素C劑量為100毫克，而鋅對於保持免疫系統的強壯至關重要，國健署建議，男性每日需攝取15毫克，女性每日12毫克。研究還顯示，鋅補充劑可用於治療感冒和呼吸系統疾病，特別是兒童上呼吸道感染。

▲「鋅C望」包裝易於攜帶和使用，一包3公克的鋅含量相當於6.5顆生蠔，維生素C含量相當於4.3顆檸檬，滿足一天所需營養素。

此外，東森購物研發推出的「Strawberry益生菌衛生棉」，特別添加專利益生菌發酵萃取(ATCC#8293)，經Intertek檢驗證實抑菌率可達到99.9％，淡淡的草莓香味及粉色包裝，上架銷售以來深受女孩喜愛，而且是MIT製造，品質有保證，除了可在東森購物網線上購買，全家便利商店也能買到，現在2包特價129元，等於買一送一，還能參加「東森在全家」美莓好禮三重送活動，掃碼包裝上QRcode，第一重登錄就送益菌棉夜用加長型乙包，第二重送東森幣129枚，第三重月月還有機會抽萬元提貨券。

▲ 「Strawberry益生菌衛生棉」特別添加專利益生菌發酵萃取(ATCC#8293)，經Intertek檢驗證實抑菌率可達到99.9％，表面透氣孔設計及超強吸水層，能確保經血快乾不回滲。

購買「鋅C望」消費登錄同樣可參加「東森在全家」三重好禮活動，第一重購買即回饋東森幣128枚，第二重日日抽出20名送保濕卸妝膏，第三重月月還有機會抽萬元提貨券，買一盒就有一次抽獎機會，買越多中獎機會越大，活動至112年10月3日止。

▲東森購物「鋅C望」、「Strawberry益生菌衛生棉」目前全台全家便利商店熱賣中，消費登錄還可參加三重好禮回饋活動。