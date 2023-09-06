少年事件處理法修法　南投少輔會舉辦訓練活動...提升輔導員職能

▲南投縣少輔會「要嗨不藥害、南投真厲害」專業培力訓練圓滿完成。（圖／南投縣警察局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

《少年事件處理法》新制已於今年7月1日上路，南投縣少年輔導委員會特於日前辦理專業輔導人員培力訓練，希望強化各社區網絡連結、利於資源整合，並提升青少年輔導工作相關人員專業能力及對毒品的知能。

南投縣警察局指出，今年經向中央申請112年「毒品防制基金計畫補助-少年毒品防制宣導」預算，辦理本次「要嗨不藥害、南投真厲害」訓練活動，共計3場次，並邀請行動心理師林胤國、南投縣學生輔導諮商中心主任莊惠婷、台灣露德協會秘書長徐森杰等人授課。

縣警局表示在課程辦理過程中，助人工作者們都相當踴躍參與及發言，學員們更反饋提及「學習將積木媒材融入到助人工作中，降低個案防衛機轉，提高會談的成功經驗！以及帶團體的相關知識，最重要的是實際操作，親身體驗感同身受，更能拉近與人之間的關係。」、「透過軟硬的媒材結合算是很新穎的學習，還能更進一步省思自己的生命故事，也有機會去聆聽他人的經驗，很讚！」、「從課程中也先更認識自己，以及自我覺察，很充實的一天。」

縣警局提及學員們的諸多分享，不僅讓彼此於課程中玩得不亦樂乎，也能吸收新知，學習多元的專業輔導技能。