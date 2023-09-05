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台電台南區處公益捐血活動　員工熱情挽袖貢獻愛心

▲全台血庫告急，為響應「捐血一袋、救人一命」的精神，台電台南區處與台灣血液基金會合作，於5日舉辦公益捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲全台血庫告急，為響應「捐血一袋、救人一命」的精神，台電台南區處與台灣血液基金會合作，於5日舉辦公益捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台血庫告急，為響應「捐血一袋、救人一命」的精神，台電台南區處與台灣血液基金會合作，於5日上午８時至下午４時舉辦公益捐血活動「熱血一袋、無可取代」，除了台南區處員工及承攬商，這次並特別邀請鄰近機關台南市財政稅務局一同共襄盛舉，挽袖捐血、貢獻愛心。

▲全台血庫告急，為響應「捐血一袋、救人一命」的精神，台電台南區處與台灣血液基金會合作，於5日舉辦公益捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南區處處長黃明舜表示，呼籲同仁以實際行動支持公益活動，期盼帶動更多民眾挽袖捐血，紓解血庫缺血問題。

台灣血液基金會表示，通常熱心挽袖的捐血者，因為想要符合捐血標準來捐血救人，會更注重自身健康。捐血後骨髓幹細胞被刺激後會加速造血，確實會促進紅血球的新陳代謝，捐血不僅助人，也是自助。

▲全台血庫告急，為響應「捐血一袋、救人一命」的精神，台電台南區處與台灣血液基金會合作，於5日舉辦公益捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台電台南區處黃處長表示，每年捐血活動區處皆募集逾百袋，今年台電員工及承攬商與稅務局員工踴躍參與活動，將愛心化為熱血，實質相助讓民眾感受到台電員工樂於助人及熱情的「滿腔熱血」！稅務局員工陳小姐表示，自己平常就有捐血的習慣，這次能在公司附近捐血，覺得有這麼便利的方式幫助需要的人，感到相當開心。

▲全台血庫告急，為響應「捐血一袋、救人一命」的精神，台電台南區處與台灣血液基金會合作，於5日舉辦公益捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今天捐血活動遵守防疫相關規定，參與民眾均配戴口罩、依照工作人員導引，井然有序排隊、保持安全距離依序步上捐血車，挽起衣袖準備捐血。黃處長表示，每一份挽袖捐出的熱血都是一份善意，號召全體人員在身體狀況許可下，都能響應捐血助人活動，共同關懷社會，讓愛與生命加以延續。

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