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社會 社會焦點 保障人權

仔仔嬌妻喻虹淵保儲蓄險遭坑2000萬　無良業務員下場出爐

▲▼藝人「仔仔」周渝民妻子喻虹淵曾為演員，婚後息影，卻因遭無良保險業務員馮瑤華坑騙逾2千萬元保費到台北地院出庭，重新出現媒體鏡頭前。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人「仔仔」周渝民妻子喻虹淵先前到台北地院出庭，與無良保險業務員馮瑤華對質。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人「仔仔」周渝民的嬌妻喻虹淵，遭保險業務員馮瑤華騙走逾2000萬元保費，直到2021年被保險公司催繳才知上當，喻虹淵提告並出庭對質，透過律師指責馮女一再說謊，檢方起訴馮女涉犯5個詐欺取財罪嫌，並以馮女犯後態度不佳等理由建請重判，馮女嬌喊自己很努力工作，「我沒有不面對！」但她還不出錢，台北地院審結，今判馮女2年8月徒刑，可上訴。

馮瑤華與喻虹淵今都沒到庭聆判。56歲的馮女原從事保險業務工作，靠著精心打扮與輕聲細語拉攏客戶，她和喻虹淵認識多年，2018年間，馮女遊說喻女購買遠雄人壽6年期儲蓄型保險，保費總額4500萬元，分6期每期繳納684萬餘元，到期保本並付息。

喻虹淵相信馮瑤華專業，簽約購買並設定自動轉帳繳納，第1期保費準時入帳。但馮女缺錢周轉，涉將喻女當成ATM應急，她向喻女謊稱轉帳保費過高，可能會被查稅或被懷疑洗錢，建議喻女改用現金透過她代繳給保險公司，喻女沒想到好友會設局，將第2期跟第3期保費直接拿現金給馮女代繳。

2021年要繳第4期保費前，馮瑤華涉謊稱保險公司提供預繳優惠，一次繳清後續保費可退費2、300萬元，喻虹淵受騙，把剩餘3期保費2000多萬元交給馮女，但同年9月間，喻女被遠雄人壽催繳保費，一查才知全遭馮女挪用、已要不回來，憤而提告。

▲▼保險業務員馮瑤華涉詐走藝人周渝民夫妻3447萬餘元保費，到北院開完庭拉著律師袖子閃躲記者採訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲保險業務員馮瑤華（左）涉詐走藝人周渝民夫妻3447萬餘元保費，先前到台北地院開完庭拉著律師袖子閃躲記者採訪。（圖／記者黃哲民攝）

檢方認為馮瑤華A走喻虹淵5期保費共3447萬餘元，事後雖補繳其中2期，仍起訴馮女涉犯5個詐欺取財罪嫌。馮瑤華出庭堅稱僅挪用喻虹淵共4期保費應急、未收取最後1期的684萬餘元，她本來有證據但「手機壞了，遺失對話紀錄」。

法官不禁搖頭對馮瑤華說「想挖出對妳有利證據，什麼都沒有」，提醒馮女「這樣的答辯方式對妳很不利」，檢方聲請傳喚喻虹淵出庭對質，跟馮女當面一次說清楚。喻虹淵出庭證稱聽信馮女說預繳保費有折扣，付清後被保險公司催繳，她還傳訊息問馮女「我最後1期給妳的現金，到底到哪裡了？」

喻虹淵透過委任律師指責馮瑤華至今仍一再說謊，還造成喻虹淵與保險公司為了保單效力持續爭執，請求依法判決。

馮瑤華全程低頭背對喻虹淵躲避目光，庭訊時不停低頭大聲哈氣、嘆息，頻以嬌嗲口吻表示委屈無奈，還用塗著鮮紅指甲油的十指慢動作翻閱卷證，聲稱「不知要怎樣和解」，法官直接要她「就還錢啊！確定的金額至少也是1200萬元」，馮女強調：「我很努力工作！每天10幾個小時，一周7天都沒休息，我沒有不面對！」但她現在沒錢。

喻虹淵開完庭受訪表示：「我相信司法會還給我們公道，謝謝！」被問到至今是否未收到馮女任何賠償，她說：「對！」至於會不會覺得馮女犯後態度非常糟糕，喻虹淵點頭不語，並搖頭表示雙方不是認識很久的朋友。

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