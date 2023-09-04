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社會 社會焦點 保障人權

獨／《八尺門》男星挨告！被控隱瞞賣海砂屋　親自現身法院面對

記者黃宥寧／台北報導

橫跨影歌視三棲的資深藝人楊烈，不僅成功抗癌18年，近日更因演出影集《八尺門的辯護人》反派角色演技大獲好評，但現在卻遭林姓買家指控，2021年以3千多萬購買北市士林區房屋，經檢測氯離子含量不僅過高，甚至混擬土抗壓強度不足，因此提告請求減少價金887餘萬元，今（4日）士林地院首開庭，楊烈也親自到庭。

▲▼楊烈 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲資深藝人楊烈遭指控2021年以3千多萬出售位在士林區房子竟是海砂屋。（圖／記者黃宥寧攝）

林姓買家提告主張，2021年購買楊烈位在士林區某房子1樓暨地下1樓建物，但建物經檢測氯離子含量過高，混擬土抗壓強度明顯不足，已影響結構安全，存有重大瑕疵，與楊烈及仲介出賣時現況說明書勾選情形不符，故依不動產買賣契約第8條第4項約定、民法第354條、第359條規定，請求楊烈減少價金887萬7392元。

今（4日）下午，70歲楊烈也穿襯衫、卡其色長褲搭配運動鞋，精神奕奕現身士林地院位於內湖的民事庭，但他坐法庭上被告席時，面色凝重，全由委任律師替他辯護。

楊烈委任律師說，最重要還是鑑定內容，有關鑑定事項原告並未具體提出，至於交易價值減損部分請法院優先考慮北市不動產估價協會；原告訴訟代理人則表示，可接受第二順位新北市土木技師公會，法官諭知鑑定順位送請北市土木技師公會、土木技術公會、台灣省土木技師公會，就交易價值減損部分，鑑定單位依序為原告請求北市不動產估價公會、宏大不動產估價師聯合事務所，第三順位則由被告庭後陳報。

受命法官當庭問「有談和解嗎？」楊烈律師說「我們有提到可解約買回」，原告代理人立刻回「當事人沒考慮」更委婉表示「還是想擁有該屋」畢竟當初花很多心力在看房，這樣等於前功盡棄，貸款也持續在付，至於楊先生提出150萬和解於情於理都不太可能，楊烈律師又說「以350萬來談呢？」更用台語說「厝也不是我（指楊烈）蓋的」。

法官聽完雙方意見後，默默說海砂屋應該是建商問題，但仍尊重雙方說法，依序送鑑定，若鑑定前和解案子就終止，畢竟以高價買了一個瑕疵品，等報告出來白紙黑字。

庭後，楊烈步出法院，面對記者詢問「會不會覺得自己也滿衰的，海砂屋也不是自己知道的」他則笑了兩聲並未多做回答；原告訴訟代理人則低調說，周遭鄰居知情這房子是海砂屋，且購買前賣方也不讓做海砂屋鑑定，認為確實沒有被充分告知。

事實上，楊烈3年前也遭鄰居爆料，在該士林區房屋地下室車庫養鴿子，導致惡臭難聞，甚至還有羽毛、穢物滿地，而當時楊烈態度強硬反嗆「不喜歡就搬走」，豈料此次因海砂屋纏訟。

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