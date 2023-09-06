實拍福州「全城泡水」！洪水沖上橋開車如開船　民眾游泳過馬路

記者鄭思楠／綜合報導

受颱風「海葵」影響，福建多地出現特大暴雨，極端天氣監測顯示多地破歷史極值，其中福州、永泰的3小時、6小時、12小時、24小時累計降水歷史紀錄均被打破。目前，福州機場、火車站、地鐵、公交停運，城區80餘處積水，受災鄉鎮147個，緊急轉移3.6萬人。福州6日緊急發布要求，非必要人不出門、車不上路。





▲實拍福州大暴雨。（圖／翻攝自影片）

綜合陸媒報導，目前，福州城區部分道路嚴重內澇，多車泡水。網上流傳影片和照片顯示，道路成河，有民眾過街不得不游泳。另外，周邊山區部分地區出現山體滑坡、泥石流等地質災害。影片顯示，洪水直接沖上橋，福州市民開車經過驚呆稱，「這哪裡叫開車，這是開船吧，完蛋了完蛋了，橋面上都漫城這樣了。」

9月5日，福建沿海地區部分鄉鎮出現特大暴雨，今天（6日）沿海和南部地區有暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。福建省氣象台繼續發布「暴雨預警Ⅰ級」。

統計5日06時到6日06時累計雨量，福建共有49個縣（市、區）的287個鄉鎮超過100毫米，其中，15個縣（市、區）的65個鄉鎮超過250毫米，福州倉山區的蓋山鎮、城門鎮超過500毫米，以倉山區蓋山鎮548.9為最大；最大小時雨量為倉山區蓋山鎮149.2毫米。截至6日06時，極端天氣監測顯示多地破歷史極值，其中福州、永泰的3小時、6小時、12小時、24小時累計降水歷史紀錄均被打破。

與2005年「龍王」颱風對比，5日福州烏山國家氣象站3小時雨量達203.1毫米，6小時雨量達240.4毫米，突破了福州本站3小時和6小時最大雨量紀錄（原紀錄為2005年10月2日龍王颱風，分別為185.0毫米和192.7毫米）。

6日，福州市人民政府防汛抗旱指揮部發布通告指出，非必要人不出門、車不上路，確保安全。另外，福州市今日公交停運、客運站關閉，地鐵全線網車站暫停運營服務，火車站所有旅客列車停運。

出現極端降水的原因是什麼？據福建省氣象局首席預報員林小紅解釋，這次的強降水主要是由於北方有冷空氣南下，與「海葵」北側的東南氣流相互作用，激發出了長而強的暴雨雲團。這條暴雨雲團正好在東南氣流的引導下，形成「列車效應」，不斷地經過福建中部沿海上空。