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社會 社會焦點 保障人權

離奇！台中男騎車閃狗自摔未就醫　自鎖屋內大量流血昏迷2天

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳男倒臥房間無法動彈，地面有大片血跡。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區陳姓男子日前騎車自摔受傷卻不願就醫，返家後將自己鎖在房內，陳父連兩天敲門都沒有回應，擔心兒子出事，請求警方協助，員警到場後破門而入，驚見陳男奄奄一息倒臥在地，地板還有大量血跡，趕緊將他送醫急救，所幸撿回一命。據了解，陳男無明顯外傷，大片血跡疑為鼻血，陳男是否有其他痼疾，醫院正進一步檢查。

台中市霧峰警分局表示，4日上午10時許接獲報案，1名男子稱兒子陳男在2日騎車外出買飯，途中因閃避流浪狗自摔受傷，但當時未報案也未就醫，他多次詢問兒子是否需要就醫，但兒子回家後就將自己反鎖在房間內，期間他多次敲門詢問都沒有回應，原以為兒子在睡覺休息，但細想後發現不可能睡到長達2天之久，遂向警方求助。

警方獲報到場，敲房門後陳男還是沒有回應，警方研判應有緊急狀況，經過陳父同意後用腳踹開房門，發現陳男倒臥床邊地面，周圍佈滿大片血跡，煞是恐怖，所幸陳男尚有生命跡象，但已意識模糊無法動彈，警方與救護人員合作，將陳男抬上救護車，送醫接受治療。

警方判斷，陳男應是車禍後未接受治療，回房間後疑傷重昏迷，導致無法回應他人呼喚。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方協同救護人員將陳男送醫治療。（圖／記者白珈陽翻攝）

陳男在急診室治療1天後，生命跡象穩定，在今日轉往普通病房觀察。據了解，陳男雖發生自摔車禍，但身上沒有明顯外聲，據陳父所指，房間內的血跡疑為鼻血，警方因此初判陳男疑有顱內出血；但醫院診斷後，查出陳男沒有大型創傷、也無顱內出血，不過陳男疑有長期酗酒跡象，若現場血跡真為鼻血，腦部恐有其他病灶，將會持續觀察，以免發生危險。

警方果斷破門搶救衰弱的陳男，陳父大表感謝；霧峰警分局長陳祥麟表示，警熱心助人，能把握救援時間即時破門搶救生命，有效提升警察為民服務形象，值得嘉許，員警的同理心，均能讓民眾感受得到，期許同仁能積極作為，讓民眾感受到臺中市是一個友善、安全又溫馨的城市。

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