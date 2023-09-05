快訊／登革熱爆3死！單周本土「增破千例」疫情續擴大

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

登革熱疫情擴大！疾病管制署今(5)日公布上周新增3例本土登革熱死亡個案，為年齡介於60多歲至80多歲間之男性，3人均具潛在疾病，於發病後0至7日內因病情惡化不幸過世。衛生單位已於個案居住地及活動地完成相關防治工作，並加強對當地民眾之衛教宣導。

依據疾管署統計，國內上周(2023年8月29日至9月4日)新增1,311例登革熱本土病例，個案居住地為台南市(1,205例)、高雄市(48例)、雲林縣(33例)、桃園市(8例)、台北市及新北市(各5例)、新竹市及彰化縣(各2例)、嘉義縣、嘉義市及南投縣(各1例)；年齡介於未滿10歲至90多歲，其中696例男性、615例女性，發病日介於8月14日至9月4日，另新增8例重症個案及3例死亡個案。

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國內今年截至9月4日累計4,338例本土病例，個案分布於台南市3,788例、雲林縣302例、高雄市157例、屏東縣26例、桃園市11例、新北市10例、台北市及嘉義縣各9例、台中市8例、新竹市6例、彰化縣4例、南投縣3例、新竹縣及苗栗縣各2例、嘉義市1例；全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔38%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)。

今年累計19例重症病例，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別為雲林縣10例、台南市9例，另累計6例死亡病例；目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。今年累計137例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以泰國39例、馬來西亞及印尼各21例、越南20例為多。

疾管署表示，由於海葵颱風帶來南部豪大雨，今日雨勢稍歇須落實社區登革熱防治工作，疾管署副署長羅一鈞今早南下，分別前往臺南安南區及高雄大寮區，視察重點區域登革熱防治工作及高風險環境（如空屋、空地）整頓情形，傍晚亦將參加高雄市政府登革熱工作小組會議。

此外，疾管署亦視疫情狀況，每日派遣機動防疫隊至少5組10人至台南、2-4組約4-8人至高雄，協助地方政府進行防治成效及社區風險評估。同時特別呼籲民眾，風災後一周為登革熱防治關鍵期，務必做好環境整頓，落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器，以減少病媒蚊孳生。