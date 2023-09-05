北檢認證「生物戰劑」文件造假　她嘆：傷害媒體公信力又讓社會混亂

▲民進黨立委參選人吳崢、謝佩芬、律師黃帝穎前往台北地檢署告發《聯合報》涉犯《刑法》偽造公文書罪。（圖／謝佩芬辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署5日證實《聯合報》刊載指控政府發展生物戰劑的「南海工作會議紀錄」文件確為造假。對此，民進黨立委林楚茵表示，新聞報導前要詳細查證，卻自甘淪為認知作戰幫兇，這份工作會議紀錄明顯假造，《聯合報》執意刊出，現在被北檢認證查證疏失，反而傷害到媒體公信力，這就是自甘淪為認知作戰幫兇的後果！

《聯合報》報導「南海工作會議紀錄」被北檢認證假文件，北檢指出，以聯合報及該篇報導記者資歷，詳細查證就可以知道這紀錄真偽，但卻僅憑主觀感覺就報導，在查證方面是有疏失以及不足的。

撰稿的高姓副主任稱，會議記錄是他認識多年且信任的朋友拿給他的，朋友只說來源是政府部門工作的另名朋友提供，但無法透露身分，高男表示基於保護消息來及新聞倫理，不方便透露友人身分，但過去友人提供的消息都很正確，所以他很信任。

對此，林楚茵表示，自己出身媒體，深知新聞報導前要詳細查證，如果不經仔細查證就刊出報導，不僅傷害媒體公信力，更造成社會混亂。

林楚茵直言，這份工作會議紀錄明顯假造，聯合報卻執意刊出、強詞奪理，現在被北檢認證查證疏失，反而傷害到媒體公信力，這就是自甘淪為認知作戰幫兇的後果！

