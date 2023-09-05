嘉市綠分裂！5黨籍議員發聲明劃清界線　王美惠：打虎抓賊親兄弟

▲民進黨立委王美惠 。（圖／王美惠辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨嘉義市立委王美惠要力拼連任，但前嘉義市長涂醒哲、嘉義市黨部主委黃露慧在內的5名黨籍議員發出「民進黨議會黨團為何要和王小姐劃清界線」的聲明痛批王美惠，形成綠營茶壺風波。對此，王美惠5日回應，自己對於黨內提名之候選人皆盡心盡力輔選，今遭到黨內同志莫須有的指控，深感遺憾，為了黨內和諧團結，一切到此為止，不再多做回應。

5名議員發出聲明，痛批王美惠在市議會對涂醒哲高喊「涂一屆」、2018嘉義市長選舉中，徐文志公開支持黃敏惠。 2019年初，王美惠剛選完市議員，即出來將同志李俊俋立委拉下馬，自己取而代之。聲明痛批，這對嘉義市民進黨的在地經營到底有何好處？兩位優秀同志被迫離開嘉義市後，民進黨基層實力已經損失大半。

對此，王美惠表示，自己身為民進黨終身黨員，為民進黨努力奮戰，從民進黨黨代表至4屆議員、1屆立法委員，並尊奉蔡英文總統政策方針，對黨盡心盡力，別無二心，今遭到黨內同志莫須有的指控，深感遺憾。

王美惠聲明，一直以來，對於黨內提名之候選人皆盡心盡力輔選，且從未規劃參選2022年市長，對於今日嘉義市議會民進黨黨團新聞稿內種種的誤解，已數次對外說明解釋，為了黨內和諧團結，一切到此為止，不再多做回應。

王美惠表示，是非成敗轉頭過，如果一直糾纏在過去，將會失去未來，民進黨是個會檢討的政黨，也因為如此，才能在多次挫敗中再次站起。王直言，兄弟鬩牆難免，但面對外敵還需同心協助，俗話說「打虎抓賊親兄弟」，請黨內同志對於過去的誤解，就此休止，一同齊心面對2024的選戰。