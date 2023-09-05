流感增12死！最小僅11歲　女童無慢性病史「呼吸急促」收住院6天亡

▲疾管署防疫醫師鄔豪欣說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情連續4周上升！疾病管制署公布上周一口氣新增12起死亡，其中還有一起僅11歲中部女童，沒有潛在慢性病史，但沒有接種疫苗，住院前一周有上呼吸道症狀，曾經到門診就醫且給予抗病毒藥物，但後續又出現呼吸急促，就醫被收治住院，雖然持續給予抗病毒藥物，仍病況惡化於住院6天後過世。

疾病管制署(下稱疾管署)今(5)日表示，上周門急診類流感就診人次達86,870人次，近期呈上升趨勢；近四週合約實驗室分離以流感病毒為多，且連續2週流感病毒陽性率超過20%，達本季流行閾值標準，進入流感流行期，目前A型H1N1及H3N2於社區共同流行。

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疾管署說明，上周新增43例流感併發重症 (28例A型H1N1、15例A型H3N2)，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於今(2023)年8月16日至9月1日，其中33例未接種本季流感疫苗，30例具慢性病史；另新增12例死亡 (10例A型H1N1、2例A型H3N2)，年齡介於10多歲至80多歲，發病日介於6月16日至8月23日，其中10例未接種本季流感疫苗，10例具慢性病史。

疾管署統計，本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年9月4日流感併發重症病例累計625例 (407例A型H1N1、202例A型H3N2、9例A型未分型、7例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占52%)，84%未接種本季流感疫苗，81%具慢性病史；其中死亡138例 (102例A型H1N1、31例A型H3N2、3例A型未分型、2例B型)，74%未接種本季流感疫苗，93%具慢性病史。

疾管署呼籲，目前流感疫情呈現上升趨勢，且近日學校已陸續開學，亦增加校園流感群聚發生之風險，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。