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30歲男隆鼻求財「惡性高熱」枉死　整形名醫+診所要賠556萬

▲▼整形名醫陳威宇2019年在葳亞娜診所為男病患湯和軒隆鼻，涉因疏失造成湯男死於惡性高熱引發的多重器官衰竭。（圖／翻攝網路）

▲整形名醫陳威宇2019年在葳亞娜診所為湯姓男子隆鼻，涉因疏失造成湯男死於惡性高熱引發的多重器官衰竭。（圖／翻攝網路）

記者黃哲民／台北報導

北市知名整形醫師陳威宇2019年為湯姓男子隆鼻，湯男卻死於麻醉藥劑引發惡性高熱造成的多重器官衰竭，湯母怒告陳男求償，陳男辯稱衛生福利部醫事審議委員會鑑定他無過失，並推稱惡性高熱體質屬於「潛在遺傳疾病」、事先很難察覺。台北地院審理認為陳男於手術期間沒監控湯男吐氣二氧化碳值，錯失發現時間，急救時又沒立刻排除誘發高熱的藥劑，確實違反醫療常規，判他與診所負責人鄒承軒須連帶賠償556萬餘元，可上訴。

本案發生於2019年3月4日下午1點多，30歲的五分埔成衣批發商湯男為求事業順利，在北市忠孝東路的葳亞娜診所，由駐診醫師陳威宇施行Goretex三段式隆鼻手術、費用14萬元，當天下午3點多剛完成手術，蕭姓護理師驚覺還沒退麻藥的湯男體溫高達攝氏43.6度。

陳男急忙向同行調借解藥注射沒起色，下午4點多改叫救護車把湯男送醫急救，湯男隔天（5日）凌晨0點多，死於惡性高熱引發的多重器官衰竭。湯母哀痛提告，批陳男非麻醉專科醫師，卻指示蕭姓護理師對湯男插管執行全身麻醉、還使用易誘發惡性高熱的藥劑，手術中又沒依規定每5分鐘監測1次湯男體溫。

▲▼葳亞娜診所的整形名醫陳威宇遭控醫療疏失釀死，家屬落淚指控3大疑點。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲湯姓男子為求事業順利，2019年到葳亞娜診所由整形名醫陳威宇隆鼻，卻枉死於惡性高熱引發的多重器官衰竭。（資料照／記者邱中岳翻攝）

湯母指惡性高熱致死率高達70%至80%，她氣憤陳男不僅延誤發現湯男高燒，且沒預備可緩和麻藥引發患者高熱的解藥，浪費53分鐘向同行借藥注射，期間又沒清除湯男插管內殘留誘發藥劑，送醫更捨近求遠，診所附近就有僅需5分鐘車程的醫院，卻送到25分鐘車程外的醫院，湯母要求陳男和診所負責人鄒男連帶賠償醫藥、喪葬、扶養與精神慰撫共658萬餘元。

陳男外型俊俏，常上電視節目暢談自己行醫成果，自詡「東區女神雕刻師」、「整形外科是我的使命」，在醫美領域頗有名氣。他在本案一概否認有過失，聲稱合格醫師就可執行麻醉，術前已詳盡說明風險讓湯男簽字，醫審會鑑定他所用麻醉藥物、急救處置都合乎醫療常規，就算當時有麻醉專科醫師在場，急救程序也相同。

陳男更多次指稱，患者若有易引發高熱的體質，屬於「潛在遺傳疾病」，目前醫界很難事先察覺，湯男術前也說自己和親友對麻醉藥物沒有嚴重反應，所以就算使用別種麻醉藥物也很難避免風險，因此不是他判斷錯誤，應不必賠償。鄒男推稱僅掛名負責人，無從指揮監督陳男執業，也沒參與本案手術，主張自己免賠。

法官查出，陳男為湯男動手術時，未依常規每5分鐘監測1次湯男體溫，並欠缺監控患者吐氣末端二氧化碳值的儀器，惡性高熱前兆為吐氣二氧化碳值飆高，是現行常規監測法，陳男本案用來麻醉湯男的去極化肌肉鬆弛劑（succinylcholine），確實易誘發惡性高熱。

此外，法官指生理監視儀器顯示湯男在手術開始不久，心跳已上升到每分鐘113跳，下午3點更加快到每分鐘逾120跳，陳男仍沒注意這同樣是惡性高熱前兆，護理師徒手觸摸發現湯男異常高體溫時，已是末期徵兆，陳男急救沒更換湯男插管、或改採靜脈注射，避免殘留麻醉藥劑持續誘發高熱，護理師拿冰寶並擦拭酒精想替湯男降溫，根本無效。

法官採納麻醉醫學會對陳男不利的鑑定結果，認為當天下午3點25分，距離手術剛完成僅5分鐘，湯男體溫已達攝氏39度，接著短短5分鐘就衝高到43.6度，陳男延誤診斷又急救失誤，加上超過50分鐘才注射解藥，以致百分之百發生嚴重併發症、造成憾事，陳男確有過失責任。

法官並指鄒男應負僱用人連帶賠償責任，審酌湯母驟然喪子、遭逢白髮人送黑髮人的痛苦，判陳男與鄒男應連帶賠償556萬餘元，可上訴。陳男與蕭姓護理師被起訴涉犯過失致死等罪嫌，另由北院刑事庭審理中。

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