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社會 社會焦點 保障人權

酒店咖吸金249億！　豪奢「齊人之福」生活起底

綽號李董的男子組「澳洲USG期貨」投資詐團，自己掛名亞太區總裁，保險業務前同事林女掛名董事，更吸收一批TOP Sales當集團成員。（示意圖／本刊繪圖組）

▲綽號李董的男子組「澳洲USG期貨」投資詐團，自己掛名亞太區總裁，保險業務前同事林女掛名董事，更吸收一批TOP Sales當集團成員。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台中市1名53歲綽號「李董」的男子組期貨投資詐團，利用自己從事保險業務員背景以及人脈，吸收一批保險TOP Sales當成員，2012年以「澳洲USG集團」名義非法經營外匯、期貨，以「保證獲利6％」吸引民眾投資，10年來吸金逾249億元，是近3年最大宗吸金詐騙案。台中檢警調分兩波行動逮捕李男及成員共47人，查扣其名下93筆房地產以及包括賓利、藍寶堅尼休旅車等5輛豪車。

本刊調查，李董僅專科畢業，因為從事保險業務而踏上詐團之路。2009年千禧集團以「保本型」投資招攬民眾，7年吸金高達21億多元，受害者逾2500人。李董直接全盤仿效，不僅找來千禧期貨業務複製集團運作手法，還透過關係找上「澳洲USG集團」掛名，該集團在澳洲有牌照，但未在當地銷售，李董招兵買馬找來前保險業務同事林女合作，更吸收一票TOP Sales，他自稱「澳洲USG集團」台灣執行長和亞太區總裁，林女掛名董事，集團自2012年起在台灣非法販售期貨以及吸金。

檢警調合作蒐證跟監2年多，去年搜索詐團機房搜出帳目紀錄，陸續逮捕李董和成員共47人。（圖／翻攝畫面）

▲檢警調合作蒐證跟監2年多，去年搜索詐團機房搜出帳目紀錄，陸續逮捕李董和成員共47人。

該集團利用保險業務們綿密的人脈網路，火力全開在北、中、南開說明會找民眾投資，檯面上游說民眾投資期貨、檯面下卻搞吸金，投資門檻以1萬美元起跳，折合台幣約30萬元，業務招攬不同金額也有不同佣金，如業績300萬就能抽取20.4%、約61萬餘元；600萬拿21.6%；1200萬22.8%；而1800萬就有24%、432萬元，佣金高到嚇人。

據了解，李董也以英文名Ricky走跳江湖，他結識一批台中有錢人，但朋友們均「不清楚他從事甚麼工作」，相當神秘；李董喜歡風月場所，酒店、理K都是常客，他平常出入由司機開福斯T4廂型車接送，友人見到吸金案新聞後驚呆，才知道原來他擁有賓利、藍寶堅尼休旅車等豪車，「生活奢侈卻不讓人知道」。警方扣走豪車後，李董憂心愛車遭刮傷毀損，還託人詢問可否放在大贓物庫甚至表示想贖回等等，不過一概被拒絕。

「澳洲USG期貨」詐團10年吸金逾249億元，李董擁有藍寶堅尼休旅、賓利等豪車，他收藏的一只「捷克寶」名錶市價1500萬元。（圖／翻攝畫面）

▲「澳洲USG期貨」詐團10年吸金逾249億元，李董擁有藍寶堅尼休旅、賓利等豪車，他收藏的一只「捷克寶」名錶市價1500萬元。

友人說，李董平時穿著簡單樸素，花錢不大方，偶爾會提議請客「今天酒店這攤算我的」，但酒過三巡時他已經醉倒，友人也只能摸摸鼻子掏錢埋單。李董已婚但享受齊人之福，他白天多和女友膩在一塊，女友住在月租7到10萬元的7期豪宅內，還擁有一輛保時捷跑車；另方面李董也很顧家，一個月給老婆20萬元家用，且他的5台豪車和20支名錶包括理查米勒、以及一隻要價1500萬、來自瑞士高階珠寶鐘錶品牌「傑克寶」，全存放在他和老婆、孩子生活的家裡。

經查，李董對房地產有濃厚興趣，其名下93筆房產都位在同一處，該建物鄰近逢甲夜市，樓上租給知名健身中心，有80多處房產都是地下室停車位。詐團買下多個知名建案大樓投資，其中以旗下一間人頭公司名義買進位在7期中心、市政路上知名豪宅，將樓上樓下兩戶打通，占地約百坪，大樓管理員透露「他們都叫小姐來」，疑似作為私人會所、飲酒作樂之用。

李董愛投資房產，詐團旗下一人頭公司購入2戶台中正7期、市政路上知名豪宅，將樓上樓下打通，占地百坪相當豪奢。（圖／方萬民攝）

▲李董愛投資房產，詐團旗下一人頭公司購入2戶台中正7期、市政路上知名豪宅，將樓上樓下打通，占地百坪相當豪奢。

檢警查出，該集團10年來吸金8億3,293萬美金，折合台幣約249億8,805萬餘元，為追徵不法吸金犯罪所得，經聲請扣押集團主嫌李男名下房地產共93筆，市值總計1億4,900餘萬元，台中地院准予扣押在案。檢方日前偵結，依違反《銀行法》等罪起訴李男、林女等人。

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