國慶主題不見「中華民國」　花敬群曝沿用Taiwan National Day原因

▲花敬群說明今年國慶大會主題及主視覺設計。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國慶籌備委員會今（4日）公布今年國慶主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，主視覺以國旗紅藍白三原色構成，不過卻不見「中華民國」文字。對此，慶籌會秘書長、內政部次長花敬群表示，活動標題就叫做「中華民國各界慶祝112年國慶」，是因去年國人接受度高，因此沿用該英文名稱。

花敬群今天下午舉行記者會說明，今年國慶主視覺色彩以紅藍白「國旗三原色」為主，搭配代表海納百川的「海水藍」，加上廟宇的「磚牆紅」，以及傳統野台戲常見的「戲台紅」，象徵台灣文化的深度與美學；整體色彩搭配與造型，呈現出「國旗在空中飄揚」時的反光效果與自信感，當國旗隨風飄揚時，隨著光影產生了不同深淺的色彩，象徵熱情多元、團結一致，期望以此形象向世界展現這片土地上人民的希望，就如我們深愛的國家，堅韌無畏地展現與守護我們的民主價值。

針對媒體詢問今年國慶主題不見「中華民國」，花敬群表示，去年國慶主題訂為「TAIWAN NATIONAL DAY」，整個社會反應蠻好的，沒有錯，有些人會詢問「Republic of China」、「中華民國」這樣的文字為什麼沒有在裡頭，不過，事實上，整個活動標題全名叫做「中華民國各界慶祝112年國慶」，最前面4個字就是「中華民國」，外界不必擔心有什麼政治性，「TAIWAN NATIONAL DAY」名稱很簡潔，國人接受度很高，因此今年繼續沿用。