海葵颱風恐襲捲全國　林右昌：各縣市均應提早成立應變中心

▲海葵颱風恐襲捲全國，內政部長林右昌呼籲各縣市均應提早成立應變中心。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專）



記者陳家祥／台北報導

第11號颱風海葵路徑南修幅度大，極可能為4年來首度登陸之颱風，中央氣象局預估，最快1日下午至晚間將發布海上颱風警報，2日清晨至上午將發布陸上颱風警報。內政部長林右昌1日上午9點至消防署召開海葵颱風前置情資研判會議，除各部會外，也邀集台中、南投、花蓮以北可能受颱風暴風半徑涵蓋的11縣市政府參加。林還說，此次颱風將影響全國，各縣市均應提早啟動成立應變中心，並應以最嚴謹的態度應處。

林右昌表示，颱風中心有可能於3日白天在宜蘭與花蓮間登陸，由於移動速度較快，應變時間較為短暫，台中以北與馬祖都將受到颱風影響。惟目前颱風動態雖仍有不確定性，但確定將影響全國，全國各縣市均應提早啟動成立應變中心，並應以最嚴謹的態度應處。

林右昌指出，考量海葵颱風極可能為4年來首度登陸之颱風，北部都會區將首當其衝，請地方政府應針對路樹進行預防性修剪，以免路樹倒塌造成大規模停電。並請加強宣導各公寓大廈做好社區自主防災的準備工作，及避免發生高空物品掉落砸傷民眾情事。此外，也特別請經濟部提醒北部工業區及產業園區提早做好防颱準備，將可能造成的災害減到最輕。

因目前仍處於年度大潮期間，沿海低窪地區易因海水倒灌導致局部淹水，因此林右昌也特別提醒，淹水警戒地區包含宜蘭縣、花蓮縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市，及坡地易致災地區包含新北市、南投縣、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、台中市、桃園市，請縣市政府應即時準備到位，依規定劃設警戒區，以避免民眾至山區從事活動，對易成孤島地區的收容物資，應準備充分，並加強宣導民眾亦需自主準備物資因應，並將準備應變作為回報地方首長，並隨時依照颱風警戒情形及時開設應變中心。

另外，也請負責疏散撤離的相關部會通盤檢視所轄管理觀光景點（含山莊、農場），及時進行入山入園管制措施及評估休閉園作業，對於滯留山區民眾應備妥糧食、飲用水等收容安置物資，並掌握登山民眾疏散下山情形。

林右昌說，在海上警報發布後，沿海地區及東半部將有長浪出現，周圍海域風浪明顯增大，請中央單位及地方政府加強宣導民眾盡量避免岸際及海上活動，配合執行岸際勸導措施，勸離從事觀浪、海釣及戲水等相關活動的民眾。此外，也特別提醒各地方政府應根據氣象預報提前且積極開設應變中心，並劃設警戒區執行管制勸離措施，避免民眾於颱風登陸時前往山區、河邊及海域活動，造成傷亡待救情形。

同時也務必落實監控預警機制，並掌握全國道路災情。針對受天候影響停航或取消航班的海空運，利用多元管道宣導民眾提早因應。同時也請持續掌握易成孤島地區物資是否符合14日儲糧。

最後林右昌也表示，請各部會與縣市政府依氣象局颱風動態資訊及農委會土石流潛勢警戒區等資訊，提早預劃警戒區及早因應，另針對保全戶及弱勢族群，預先掌握人數及提前進行預防性疏散。針對淹水警戒地區及坡地易致災地區，請相關縣市政府應與首長回報即時資訊，以最嚴謹態度加強相關警戒準備工作，共同做好萬全準備，將颱風所帶來災害損失降至最低。