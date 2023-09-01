　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海葵颱風恐襲捲全國　林右昌：各縣市均應提早成立應變中心

▲林右昌連2天挺進盧山災區 居民熱情鼓掌肯定加油。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專）

▲海葵颱風恐襲捲全國，內政部長林右昌呼籲各縣市均應提早成立應變中心。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專）

記者陳家祥／台北報導

第11號颱風海葵路徑南修幅度大，極可能為4年來首度登陸之颱風，中央氣象局預估，最快1日下午至晚間將發布海上颱風警報，2日清晨至上午將發布陸上颱風警報。內政部長林右昌1日上午9點至消防署召開海葵颱風前置情資研判會議，除各部會外，也邀集台中、南投、花蓮以北可能受颱風暴風半徑涵蓋的11縣市政府參加。林還說，此次颱風將影響全國，各縣市均應提早啟動成立應變中心，並應以最嚴謹的態度應處。

林右昌表示，颱風中心有可能於3日白天在宜蘭與花蓮間登陸，由於移動速度較快，應變時間較為短暫，台中以北與馬祖都將受到颱風影響。惟目前颱風動態雖仍有不確定性，但確定將影響全國，全國各縣市均應提早啟動成立應變中心，並應以最嚴謹的態度應處。

林右昌指出，考量海葵颱風極可能為4年來首度登陸之颱風，北部都會區將首當其衝，請地方政府應針對路樹進行預防性修剪，以免路樹倒塌造成大規模停電。並請加強宣導各公寓大廈做好社區自主防災的準備工作，及避免發生高空物品掉落砸傷民眾情事。此外，也特別請經濟部提醒北部工業區及產業園區提早做好防颱準備，將可能造成的災害減到最輕。

因目前仍處於年度大潮期間，沿海低窪地區易因海水倒灌導致局部淹水，因此林右昌也特別提醒，淹水警戒地區包含宜蘭縣、花蓮縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市，及坡地易致災地區包含新北市、南投縣、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、台中市、桃園市，請縣市政府應即時準備到位，依規定劃設警戒區，以避免民眾至山區從事活動，對易成孤島地區的收容物資，應準備充分，並加強宣導民眾亦需自主準備物資因應，並將準備應變作為回報地方首長，並隨時依照颱風警戒情形及時開設應變中心。

另外，也請負責疏散撤離的相關部會通盤檢視所轄管理觀光景點（含山莊、農場），及時進行入山入園管制措施及評估休閉園作業，對於滯留山區民眾應備妥糧食、飲用水等收容安置物資，並掌握登山民眾疏散下山情形。

林右昌說，在海上警報發布後，沿海地區及東半部將有長浪出現，周圍海域風浪明顯增大，請中央單位及地方政府加強宣導民眾盡量避免岸際及海上活動，配合執行岸際勸導措施，勸離從事觀浪、海釣及戲水等相關活動的民眾。此外，也特別提醒各地方政府應根據氣象預報提前且積極開設應變中心，並劃設警戒區執行管制勸離措施，避免民眾於颱風登陸時前往山區、河邊及海域活動，造成傷亡待救情形。

同時也務必落實監控預警機制，並掌握全國道路災情。針對受天候影響停航或取消航班的海空運，利用多元管道宣導民眾提早因應。同時也請持續掌握易成孤島地區物資是否符合14日儲糧。

最後林右昌也表示，請各部會與縣市政府依氣象局颱風動態資訊及農委會土石流潛勢警戒區等資訊，提早預劃警戒區及早因應，另針對保全戶及弱勢族群，預先掌握人數及提前進行預防性疏散。針對淹水警戒地區及坡地易致災地區，請相關縣市政府應與首長回報即時資訊，以最嚴謹態度加強相關警戒準備工作，共同做好萬全準備，將颱風所帶來災害損失降至最低。

ET快訊
「根本數字遊戲！」他點名2檔ETF　揭高股利真相：馬上腰斬
獨／高雄小牛被開槍真相逆轉！角頭連發5限動引爆
快訊／板橋中山路墜樓　女11F墜下當場死亡
全台首間！　寶可夢中心來了
獨／準新娘被撞險成植物人　移工1句「賠5萬」擺爛
26歲美女主播畫面曝！　盧秀燕：我自己都不敢看
快訊／5縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
是否停班課　北北基桃今晚10點前宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫台南輔選　請藍軍全心全力支持侯友宜搶下立委席次

海葵颱風恐襲捲全國　林右昌：各縣市均應提早成立應變中心

9／1記者節！盧秀燕回鍋當主播「合體青春版自己」　網喊：狂按重播

ET民調／蔣萬安出訪上海雙城　近7成民眾認兩岸應多交流

ET民調／郭台銘參選為整合在野？　超過5成民眾不買單　

ET民調／侯友宜支持度衝第2　柯文哲郭台銘陷麻花糾纏

資本額50萬蛋行竟獲上億補助　鄭文燦：過程應可攤在陽光下

海葵颱風挾年度大潮而來　北市開始撤離河濱設施：堤外隨時會封閉

太魯閣車廂竟又見頭蓋骨！　鄭文燦要交通部調查：不應該出現的狀況

海葵颱風來襲！新北高灘地停車場晚上7點只出不進　水門明10點關閉

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

阿兵哥男友夢中突喊口令　她陪聊反被嗆「去旁邊哭」

朱立倫台南輔選　請藍軍全心全力支持侯友宜搶下立委席次

海葵颱風恐襲捲全國　林右昌：各縣市均應提早成立應變中心

9／1記者節！盧秀燕回鍋當主播「合體青春版自己」　網喊：狂按重播

ET民調／蔣萬安出訪上海雙城　近7成民眾認兩岸應多交流

ET民調／郭台銘參選為整合在野？　超過5成民眾不買單　

ET民調／侯友宜支持度衝第2　柯文哲郭台銘陷麻花糾纏

資本額50萬蛋行竟獲上億補助　鄭文燦：過程應可攤在陽光下

海葵颱風挾年度大潮而來　北市開始撤離河濱設施：堤外隨時會封閉

太魯閣車廂竟又見頭蓋骨！　鄭文燦要交通部調查：不應該出現的狀況

海葵颱風來襲！新北高灘地停車場晚上7點只出不進　水門明10點關閉

已婚女主管貪戀閨密老公！上海出差搞大肚　人妻連遭背叛崩潰

基隆女走斑馬線被車撞！顱內出血救回一命　神經受損終身不能工作

毛爸媽補貨趁現在！東森購物網推寵物商品展　8大品牌貓砂、尿布下殺優惠

韓瑜轉戰主播台！　吐出道22年犧牲內幕：多少受到傷害

年度大潮！彰化塭仔港慘變游泳池　攤販無奈搬板凳「水中聊天」

身分證拿來！　「這天生日」爽吃94元麻辣鍋只有3天

Vernon帥臉加持、Nigo驚喜客串！KENZO在大阪和京都取景打造實用衣櫥

「小客車→遛牛車」！他載著公牛在高速公路上行駛　警察攔住開單

核處理水排放1周後　福島最新化驗結果曝：9處海水氚含量低於標準

肯德基買1送1加碼延長！平日、周末再祭限時「香雞總動員」下殺

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

政治熱門新聞

海葵颱風直撲北部　北市晚間10點前宣布是否放颱風假

不是柯、侯！命理師提1女強人當郭台銘副手

舞團當後宮！「最美陣頭」教練伸狼爪　多位受害者泣訴：希望他有報應

新任總統配新式防彈座車 國安局明年動支2700萬元採購

涉黑又染黃！民眾黨部召集人被爆是「皮條客」　個人臉書秒關閉

ET民調／侯友宜支持度衝第2　柯文哲郭台銘陷麻花糾纏

記者節盧秀燕再當主播　合體「青春版自己」

她嘆高端、翁啟惠遭抹黑　點李彥秀「生技殺手」：不會睡得不安心？

「生一個孩子，我讓你多養一隻寵物」　郭台銘出招解救少子化

館長：高嘉瑜護航賴品妤　對她非常失望

郭正亮：韓國瑜出手能讓侯柯講話算數

賴清德躺著選？　沈富雄：滾到床下就沒救

九三軍人節前夕　陸軍爆軍事訓練役20多人營內打群架

美麗島民調／侯友宜支持度重回第二　郭台銘參選衝擊柯文哲

更多熱門

相關新聞

海葵颱風來勢洶洶　北市河濱設施開始撤離

海葵颱風來勢洶洶　北市河濱設施開始撤離

海葵颱風來勢洶洶，台北市政府水利處今（1日）上午8時，依照防颱整備工作標準作業流程，開始著手台北市河濱設施撤除作業，包括10座碼頭引橋、2座浮筒碼頭、111座景觀廁所和貨櫃等設施，並提醒市民避免前往河濱區域活動或停放車輛，尤其是地勢較低的「淡水河台北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園」等。

海葵颱風來襲！新北高灘地停車場晚上7點只出不進　水門明10點關閉

海葵颱風來襲！新北高灘地停車場晚上7點只出不進　水門明10點關閉

快訊／因應颱風來襲！　北市水門下午4時實施「只出不進」

快訊／因應颱風來襲！　北市水門下午4時實施「只出不進」

防颱採買必看！量販超市增備貨量

防颱採買必看！量販超市增備貨量

海葵颱風直撲北部　北市晚間10點前宣布是否放颱風假

海葵颱風直撲北部　北市晚間10點前宣布是否放颱風假

關鍵字：

海葵颱風內政部林右昌應變中心

讀者迴響

熱門新聞

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

即／防曬係數50+是假的　iROO繽紛衣詐498萬

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

海葵今轉中颱　最快午後海警

好市多「樂高行李箱」價格超甜！驚見1物：小孩超愛

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

北部明晚迎豪雨彈！「整坨紫爆」　 海葵穿越台灣速度恐變慢

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

主播出槌「對著海葵講蘇拉」道歉

奎丁羞認「沒穿內衣」民權隧道拍婚紗

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　北台今晚就有感

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面