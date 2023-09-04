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吃掉雙胞胎！女嬰腹痛10月　開刀才知胃裡藏「嬰兒死胎」

▲▼嬰兒腹痛！胃藏「雙胞胎妹妹」死胎 。（圖／翻攝自推特）

▲女嬰胃痛10個月遲遲找不出原因，手術後才知道胃裡有一個「死胎」。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

巴基斯坦一名10個月大的女嬰因為出現劇烈腹痛的症狀，因此被送往醫院治療。醫師透過超音波在她胃部發現一個「小腫瘤」，並緊急實施手術，怎知術後才知，在女嬰胃裡的並非腫瘤，而是一個死胎，疑似就是她未發育完全的雙胞胎妹妹。

根據《太陽報》報導，女嬰的父親表示，女兒自從出生後就一直有腹痛的症狀，儘管他們帶她四處接受各種治療，但是仍然沒有任何幫助，始終無法緩解女兒的不適，最終女嬰的父母決定帶她到大醫院做更進一步的檢查。

女嬰入院治療後，醫師使用超音波掃描她的腹部，最終在胃裡發現一個疑似為腫瘤的異物，懷疑就是造成女嬰腹痛的主因，於是隨即展開緊急手術，決定將「腫瘤」取出。

經過2個小時艱難手術後，主刀的兒科醫師艾哈邁德（Mushtaq Ahmed）卻發現，從女嬰胃裡摘除的並非腫瘤，而是一個死胎。醫療團隊認為，這個死胎是女嬰未發育完全的雙胞胎妹妹，而這種現象通常被稱為「雙胞胎消失症候群」（Vanishing Twin Syndrome）。

對此，女嬰的父母也感到非常震驚，艾哈邁德解釋道，「這種現象通常被稱為胎中胎，涉及到雙胞胎的發育，其中一個胎兒在另一個胎兒體內生長。但這種情況只會發生在百萬分之一的人身上，十分罕見。」

被取出的死胎已被送往實驗室做進一步檢驗，而雙胞胎消失症候群全球至今僅出現過不到200例個案。此外，女嬰術後狀況穩定，目前仍在恢復中。

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