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快訊／台中颱風假！新光三越、中友、廣三SOGO、Lalaport正常營業

▲▼台中新光三越。（圖／記者張一中攝）

▲台中4日預防性停班課一日，但台中無風雨，新光三越、廣三sogo百貨以及中友百貨等都宣布正常開業。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

海葵颱風來襲，台中上午天氣雖陰，但暫無風雨。百貨龍頭新光三越以及台中廣三SOGO百貨、中友百貨、Lalaport等都宣布正常開門營業。至於大遠百也在稍早宣布正常開業迎客。

▲「假日湧4.5萬人」台中2萬坪新地標正式開幕　蔦屋、饗食天堂再等等。（圖／記者游瓊華攝）

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▲Lalaport今天也宣布正常開業。（圖／資料照片）

台中市長盧秀燕昨日宣布台中4日預防性停班課時曾提到，因為已經多年沒有颱風登陸，這次必須更加謹慎，所以才會採取預防性放假措施，這項措施是為了避免災害，希望市民朋友非必要別外出，大家一起努力將災害降到最低。

中央氣象局表示，輕度颱風海葵今（4）日6時的中心位置在北緯 23.0 度，東經 120.1 度，即在臺南的西方約 10 公里之處。今天全台各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪；台灣附近各海面及巴士海峽風浪偏大，尤其中南部、澎湖、馬祖沿海易有4米以上浪高，請避免前往海邊活動。

此外，中央氣象局也發布陸上強風特報，今(4)日澎湖有11至12級強陣風，雲林以南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及金門、馬祖將有10至11級強陣風，其他沿海空曠地區亦有局部8至9級強陣風出現的機率；隨颱風逐漸遠離本島，今上午東部、東南部及今下午雲林以南地區風力有持續減弱的趨勢。

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