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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

支持者個資全都露？郭台銘喊花上億元護連署書　將以運鈔車載送

▲總統參選人郭台銘參拜中研院福德宮。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃士修表示，郭台銘連署書將以運鈔車載送。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布獨立參選總統，不過總統連署與公投連署不同，需要提供身分證影本，再加上網路流傳2019年郭台銘的連署資料，身分證、住址等全暴露，外界更關注這次的個資保護問題。對此，主流民意大聯盟發言人黃士修今（3）日表示，已聯絡友好的民間社團不要各自搜集民眾個資，也呼籲民眾不要隨意將個資交給來路不明的人士。黃士修也預告，之後會以運鈔車規格來運送連署書，因為郭台銘非常重視民眾的隱私、個資。

根據中選會公布期程，9月13至17日5天時間受理獨立參選人申請為總統、副總統選舉被連署人；9月19日至11月2日開放連署；連署結果通過與否將在11月14日前公告。

黃士修受訪時也透露，那天在郭董家開會，郭鄭重交代，現在民眾對個資的保防意識很強，民眾個資保防有做好嗎？他也回答說有，有規劃相關物流、保防，郭台銘想想就說，要找保全公司，還要找保險公司，若物流車出意外，整車個資都不見怎麼辦？因此郭台銘立刻叫特助聯絡，說幾千萬、幾億都沒關係，就投保下去，對民眾個資一定要最嚴謹。鴻海訓練出來的特助就立刻說是，然後馬上就打電話聯絡。

黃士修提到，第二天自己馬上跟保全公司、保險公司的總經理開會。他笑說，郭董的思維跟一般人不一樣，覺得這件事要做的就要最嚴謹，因為郭認為民眾個資最重要，因此之後會以運鈔車規格來運送連署書，「我聽到有點嚇到，以前我們的連署書就是用一般物流，或用郵局寄回去就好」，但郭董就是郭董，要求保全保險跟運鈔車來運送重要的連署書，因為郭台銘非常重視民眾的隱私、個資。

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