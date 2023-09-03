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1歲半男童「肚裡藏著一個人」　醫檢查驚：極罕見！

我們想讓你知道…1歲半男童「肚裡藏著一個人」　醫檢查驚：極罕見 1歲男童肚隆起懷孕？　醫師一照...結果震撼所有人

胖,肥胖,兒童肥胖,小孩過重。（圖／示意圖／達志影像）

▲男童腹部異常隆起。（圖／示意圖非當事人／達志影像）

記者曾羿翔／綜合報導

醫師闕壯理2日在IG上分享一起罕見病例，一名1歲半的男童發育不良且四肢纖細，但腹部卻異常隆起，好像肚皮被底下的東西撐起來。經過電腦斷層掃描，影像震撼當時所有人，男童肚裡竟然有一個胎兒，是「胎中胎」案例，屬極罕見疾病，發生率約為50萬分之1。

家醫科醫師闕壯理2日以「肚子裡藏著一個人 」為開頭分享該起病例，2015年一群來自美國聖地牙哥海軍醫院的醫師，到東南亞進行人道醫療援助，他們發現一名1歲半的男童與當地小孩一樣，發育不良、四肢纖細，但腹部隆起顯得怪異。與其說是隆起，更像肚皮被底下的東西撐起來。男童的媽媽表示，男童的肚子在他8個月左右的時候就開始慢慢變大，因無任何不適，從未尋求醫療協助。

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醫療團隊發現，男童的肚子裡面有一個大約14X9X9cm的腫塊，位於右下腹，不會痛且無法移動。由於當時設備缺乏，一開始只能做簡單的檢驗，經過一番折騰，醫療團隊終於安排到高階的電腦斷層，結果震撼現場所有人，腫塊包覆著一條相對完整的脊椎，向下連接骨盆，本來應該是手腳的位置變成缺乏骨骼的肉芽肢端。醫師意識到這是一個「胎中胎」的案例。

男童與腹中腫塊本來是「同卵雙胞胎」，發育期間其中一個胚胎被令一個胚胎包覆，無法順利成長。腫塊的血液供應來自男童的下肢血管分生。為了能夠讓男童順利成長，醫療團隊最終決定在醫療船上進行手術切除，巨大的胎中胎雖然擠壓到男童的部分器官，最後仍順利康復。

醫師闕壯理在文中解釋，「胎中胎」(fetus in fetu)不是畸胎瘤，屬於良性不會癌化。畸胎瘤是混亂的組織集合，有各種牙齒、骨頭、頭髮等等，有很低的機率會變成癌症。胎中胎屬於極罕見疾病，發生率約為50萬分之1，至今只有200件左右的案例報告。

▲▼女嬰行動遲緩，一檢查發現大腦裡有她的雙胞胎姊妹。（圖／翻攝自神經學期刊）

▲女嬰行動遲緩，一檢查發現大腦裡有她的雙胞胎姊妹。（圖／翻攝自神經學期刊）

大陸一名女嬰日前因動作發展遲緩，被家人送往醫院檢查，經過專家診斷後發現，原來她的腦子中居然寄生了自己的雙胞胎姊妹，同樣也是「胎中胎」的案例，上海復旦大學華山醫院神經科醫生李宗澤是負責治療女嬰的主治醫師，他將該研究發表在美國神經學學會的期刊《神經學》中。

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