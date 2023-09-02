iPhone 15 登場倒數！　傳蘋果今年發佈5款機型

▲傳iPhone 15全系列總共5款機型，會加入一款頂規Ultra。（圖／翻攝自X@Majin Bu）。

記者蕭文康／台北報導

蘋果iPhone 15全系列即將登場，蘋果目前已經宣布將於台灣時間9月13日凌晨舉辦發表會，不過在發表倒數10天之際，有新震撼彈傳出，iPhone 15全系列陣容將有5款機型。

市場認為iPhone 15 系列維持4款機型預計也是iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max。

但根據《IT之家》報導，爆料客Majin Bu在社交平台上表示，有消息透露，今年的iPhone 15系列總共有5款機型，除了外界已知的iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，會再加入一款更頂規的iPhone 15 Ultra。

iPhone 15 Ultra的主要賣點包括配置8GB記憶體，以及高達2TB儲存空間，iPhone 15 Pro Max則為6GB記憶體、最高1TB儲存空間，另外，iPhone 15 Ultra的價格也會再高上100美元（約台幣3,190元）。

爆料客Majin Bu在後續推文中，分享了一些來自保護殼廠商的截圖用於佐證，並表示今年會有 5 款機型，且Pro Max 並非頂配機型。

不過他個人在推文中也表示不太確認這條爆料，可能是配件廠商無法確認 Pro Max 和 Ultra 機型，因此全部放上去而已，他個人則持懷疑態度，認為蘋果內部確實在測試兩款 6.7 英寸的蘋果 iPhone，但同時推出的可能性並不大。

