　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 15 登場倒數！　傳蘋果今年發佈5款機型

▲▼傳iPhone 15全系列總共5款機型，會加入一款頂規Ultra。（圖／翻攝自X@Majin Bu）。

▲傳iPhone 15全系列總共5款機型，會加入一款頂規Ultra。（圖／翻攝自X@Majin Bu）。

記者蕭文康／台北報導

蘋果iPhone 15全系列即將登場，蘋果目前已經宣布將於台灣時間9月13日凌晨舉辦發表會，不過在發表倒數10天之際，有新震撼彈傳出，iPhone 15全系列陣容將有5款機型。

市場認為iPhone 15 系列維持4款機型預計也是iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max。

但根據《IT之家》報導，爆料客Majin Bu在社交平台上表示，有消息透露，今年的iPhone 15系列總共有5款機型，除了外界已知的iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，會再加入一款更頂規的iPhone 15 Ultra。

iPhone 15 Ultra的主要賣點包括配置8GB記憶體，以及高達2TB儲存空間，iPhone 15 Pro Max則為6GB記憶體、最高1TB儲存空間，另外，iPhone 15 Ultra的價格也會再高上100美元（約台幣3,190元）。

爆料客Majin Bu在後續推文中，分享了一些來自保護殼廠商的截圖用於佐證，並表示今年會有 5 款機型，且Pro Max 並非頂配機型。

不過他個人在推文中也表示不太確認這條爆料，可能是配件廠商無法確認 Pro Max 和 Ultra 機型，因此全部放上去而已，他個人則持懷疑態度，認為蘋果內部確實在測試兩款 6.7 英寸的蘋果 iPhone，但同時推出的可能性並不大。
 

ET快訊
800萬人沒辦信用卡「都是哪種人？」　內行點名這2類：根本不
身分證字號暗藏玄機！　「天字號碼」A123456789別亂打
蘇拉威力多強？瞬間吹飛熱褲女…臉貼地滑行10公尺
快訊／7縣市警戒！　海葵陸警範圍擴大
快訊／明天是否放颱風假？　蔣萬安回應了
快訊／國道翻車！　副駕乘客死亡
海葵詭異「從琉球修到台東」　關鍵原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 15 登場倒數！　傳蘋果今年發佈5款機型

索尼新旗艦Xperia 5 V主打隨拍隨剪　超美成像專攻創作者

Google地圖改版道路變「灰藍色」　用戶抱怨：看不清楚

iPhone 15 Pro Max電池容量「僅增2％」　關鍵因素曝光

維修趁早！2款MacBook Pro列入「過時產品」

果粉信仰考驗！　達人揭iPhone 15 Pro Max電池只比前代多2%

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

哈林心疼李玟「受到不太好的對待」　揭《好聲音》內幕：沒人能逼我轉身

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

患三高工人停等紅燈突倒地　被機車壓住...警10秒神救援

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

iPhone 15 登場倒數！　傳蘋果今年發佈5款機型

索尼新旗艦Xperia 5 V主打隨拍隨剪　超美成像專攻創作者

Google地圖改版道路變「灰藍色」　用戶抱怨：看不清楚

iPhone 15 Pro Max電池容量「僅增2％」　關鍵因素曝光

維修趁早！2款MacBook Pro列入「過時產品」

果粉信仰考驗！　達人揭iPhone 15 Pro Max電池只比前代多2%

高嘉瑜批參選保送李彥秀　吳欣岱：情勒我退選才是破壞台灣民主

SEVENTEEN合作「美國偶像天團始祖」！　粉絲激動：簡直像做夢

「台灣沒比較便宜！」日本朋友有感國旅漲　旅日部落客也愣

NVIDIA晶片供不應求恐重複下單？　專家這麼解讀

台南農產市集消費滿額夾好禮　黃偉哲鼓勵民眾吃在地食當季

海葵來襲！國軍1.9萬人待命救災　112年第1梯次志願役專班改9／5報到

逢大潮！彰化塭仔港又淹了　「捲褲管挑魚獲」遊客：像威尼斯！

逾百年歷史大樓重建完工！　璀璨剔透成北市新地標

「超思」進口蛋資格遭質疑！陳吉仲喊告：未補助私人公司

老公突送「1物」…人妻嗨喊幸福！老司機一看搖頭：他跟別人開房了

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

3C家電熱門新聞

iPhone 15 登場倒數！　傳蘋果今年發佈5款機型

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

Google地圖改版道路變「灰藍色」　用戶抱怨：看不清楚

iPhone 15 Pro Max電池容量「僅增2％」　關鍵因素曝光

一票果粉「等換iPhone15」　原因曝：最有感的提升

iPhone 15 Pro Max本周出貨！　郭明錤：蘋果稱霸2024智慧手機

凸顯iPhone 15特色！傳蘋果打破5年傳統　包裝盒新設計曝光

達人揭iPhone 15 Pro Max電池只比前代多2%

iPhone 15倒數2周登場　最強分析師列8項觀察

維修趁早！2款MacBook Pro列入「過時產品」

iPad想取代筆電上課可能嗎？

索尼Xperia 5 V超美專攻創作者

iPhone 15全系列模型機曝光　外媒評：顏色特別無聊

更多熱門

相關新聞

iPhone「15 Pro有4色」　果粉一看搖頭了

iPhone「15 Pro有4色」　果粉一看搖頭了

iPhone新機發表前夕，網上總會有各種爆料，每每引發討論。近日就有外媒貼出15和15 Plus的高清渲染圖，分享今年標準機型的顏色陣容，照片被轉PO到PTT。但一看到Pro的配色，不少人卻直搖頭，「15 Pro藍色好看，但沒有14 Pro紫色的驚艷感」、「還我金色」、「大概是有Pro以來最索然無味的配色。」

一票果粉「等換iPhone15」　原因曝：最有感的提升

一票果粉「等換iPhone15」　原因曝：最有感的提升

iPhone 15系列將如期上市　Pro以上機型1關鍵要搶購

iPhone 15系列將如期上市　Pro以上機型1關鍵要搶購

蘋果iPhone15將延至10月上市？　分析師爆料驚嚇果粉

蘋果iPhone15將延至10月上市？　分析師爆料驚嚇果粉

蘋果iPhone 15 Pro渲染圖曝光　獨特深藍色外觀搭配Type-C

蘋果iPhone 15 Pro渲染圖曝光　獨特深藍色外觀搭配Type-C

關鍵字：

iPhone15

讀者迴響

熱門新聞

海葵暴風圈明晨觸陸！颱風假機率高縣市出爐　北市、基隆沒機會

海葵可能「台灣附近迴轉」　各國路徑曝光

海葵最快11：30陸警　估明台東登陸

氣象局宣布11:30發布陸上警報　雨勢越晚越大

彰縣知名醫院醫師　驚傳墜樓身亡

彰化名醫師墜樓！留職停薪中　彰基發表4點聲明　

2車事故！貨車剎不住追尾「連撞2輛BMW」

父「我死了打開電腦」　女兒驚見騙局

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

企鵝遭斬首！飼養員目睹「頭顱在屍體旁」嚇壞

詭譎海葵路徑又南修！陸警今午前後發布　明下半天2地登陸機率高

海葵穿台後恐陷鞍型場！颱風假關鍵曝

大久保勇太昏迷指數3！經紀人：不樂觀

老公跑外送「家庭全AA制」新手媽喊離

蘋果西打停產衝擊！大西洋飲料「賣地求生」換1.38億

更多

最夯影音

更多
浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤
男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面