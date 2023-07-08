蘋果iPhone 15 Pro渲染圖曝光　獨特深藍色外觀搭配Type-C

▲手機爆料達人@Unknownz21公布iPhone 15 Pro最新渲染圖。（圖／@Unknownz21）

記者蕭文康／台北報導

根據IT之家報導，手機爆料達人@Unknownz21曝光下一代iPhone的多種細節，包括獨特的深藍色外觀搭配鈦合金邊框、超窄邊框及Type-C介面。

據渲染圖這款新機採用了全新的藍色塗層，整體由新型鈦金屬材料製成，且還採用不同於此前不銹鋼機型的磨砂工藝，因此表面看起來十分有質感。

另這款新機與蘋果iPhone 12 Pro的遠峰藍型號相似，但它將採用更獨特的深藍色，像是藍色中帶有一絲灰色調的感覺，從而更匹配鈦合金表面。

@Unknownz21曝光下一代iPhone15 Pro(圖/@Unknownz21)

IT之家提到，據稱新一代 iPhone 15 Pro系列機型預計將提供深藍色、銀色、深空灰/深空黑和鈦灰色等多種配色，後者類似於銀灰色，就是比深空灰/深空黑更淺一些的灰色。

@Unknownz21還透露，蘋果可能在新款鈦合金材質上測試PVD塗層，並將為iPhone 15 Pro 提供多種不同的首發配色，但用於原型機的深藍色表明它很大概率會是蘋果計劃為下一代iPhone提供的顏色選項之一。

至於iPhone 15系列，目前已知的顏色包括亮粉色、亮藍色和青綠色，但也可能包括其他配色。

在設計方面，iPhone 15 Pro系列的外觀與iPhone 14 Pro系列頗為相似，但會有一些小的改動，例如更窄的邊框，而且靜音開關將被多功能按鈕所取代，並將帶來USB-C介面，音量和電源按鈕的位置似乎也會略有不同。

此外，iPhone 15 Pro Max的相機鏡頭布局將得到更新，以適應專為該設備開發的潛望式長焦鏡頭。值得一提的是，由於新款鈦合金機型的表面工藝有所改變，所以不會再顯得那麼光亮，因此iPhone 15 Pro系列與iPhone 14 Pro系列相比看起來會更加突出。

