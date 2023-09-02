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超離譜！病患動手術「排程憑空消失」　台南安南醫院找不出原因

▲台南市立安南醫院爆出醫療疏失，病患就醫安排做神經阻斷術，但手術當天卻發現病患的手術排程竟憑空「消失」，醫院雖臨時補加入，讓病患完成手術，但令人震驚。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南市立安南醫院爆出醫療疏失，病患就醫安排做神經阻斷術，但手術當天卻發現病患的手術排程竟憑空「消失」，醫院雖臨時補加入，讓病患完成手術，但令人震驚。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立安南醫院爆出醫療疏失，1名病患就醫安排接受神經阻斷術，但手術當天卻等不到醫院開刀房通知，病患主動打動電話詢問，發現醫院當天的手術排程中，竟查不到病患的手術排程，手術排程竟憑空「消失」，醫院雖臨時補加入，讓病患完成手術，但病患仍對知名的安南醫院竟發生這種疏失感到不滿。

對此，台南市立安南醫院回應表示，陳小姐原訂於8月29日接受門診手術治療，但當日醫院系統確實未有此筆紀錄，院方發現此異常後，當即加開該手術排程，手術亦順利完成，目前推測是醫師完成開單後，存檔作業未完成，導致無法順利排程。對於因此造成病人之不便，深感抱歉，院方也承諾會進一步釐清作業異常之原因，避免再次發生。

據了解，1名陳姓女子因下背痛，長期在台南市立安南醫院神經外科接受手術與治療，陳女因下背痛難耐，日前前往安南醫院就醫，醫師安排2023年8月29日進行「神經阻斷術」，醫師除在醫院醫療資訊系統登打建檔登錄後，提供病患電子簽名同意外，並以電腦系統印出手術通知單及手術同意書給病患。

陳女指出，她因脊椎開刀裝支架，多年來下背部疼痛一直是她最苦惱的夢魘，時不時發作，而限制她的活動，為了治療下背疼痛的問題，她長期前往台南市立安南醫院神經外科就醫，並接受主治醫師的「神經阻斷術」之手術治療，該手術對她的下背疼痛有不錯療效，只是每隔一段時間就要做1次，而主治醫師人很好，對病患親切具同理心，所以她每次有治療需求，就會掛該醫師的門診，而後安排手術日期進行手術，不過「神經阻斷術」並非開刀手術，所以她都是在家等安南醫院開刀房通知，開刀房會在手術當天，提早約1小時電話通知她手術的時間，她只要依時間前往報到，屆時醫師就會幫她完成手術。

▲台南市立安南醫院爆出醫療疏失，病患就醫安排做神經阻斷術，但手術當天卻發現病患的手術排程竟憑空「消失」，醫院雖臨時補加入，讓病患完成手術，但令人震驚。（圖／記者林東良攝，下同）

▲醫院醫療資訊系統登打建檔登錄後，提供病患電子簽名同意外，並以電腦系統印出手術通知單及手術同意書給病患。

但日前她再次前往安南醫院神經外科門診，與醫師約好2023年8月29日做「神經阻斷術」手術，她也比照往例在門診以「電子簽名」完成手術申請手續，也取得書面「手術通知單」及「手術同意書」。

陳女說，但8月29日當天，她上午一直等到下午4時左右，一直沒有接獲醫院開刀房通知她手術報到時間，她愈想愈奇怪，所以主動打電話給醫院開刀房詢問，一問之下不得了，開刀房說醫師當天的電腦手術排程中，並沒有陳女的手術安排，她回應說手術通知單上白紙黑字寫的日期是「1120829」沒錯，開刀房緊急請她於下午5時30分前往醫開刀房報到。

陳女依時間前往，但醫師因開刀手術病人多的關係，讓她又等了40分鐘，才進行手術，且疑因時間已晚，護理人員也沒有依以往的SOP，脫下眼鏡、手錶等金屬器物、及手術完後對她施術部位消毒、貼紗布等動作，令她難以接受。醫院對為何她的手術排程會「消失」也找不出原因，表示9月1日查明再回復。但9月1日她依約再度詢問原因，醫院則表示仍找不到原因，但護理人員已開會檢討。

陳女指出，醫院手術排程竟會無端消失，可說是前所未聞，尤其像安南醫院這種大型醫院更不應該發生，幸好她的手術是「神經阻斷術」，並不是「大刀」，但如果是開大刀的手術，開刀排程憑空從醫院資訊系統消失而未顯示，萬一發生危及生命之事， 豈非後果不堪設想？

▲台南市立安南醫院爆出醫療疏失，病患就醫安排做神經阻斷術，但手術當天卻發現病患的手術排程竟憑空「消失」，醫院雖臨時補加入，讓病患完成手術，但令人震驚。（圖／記者林東良攝，下同）

陳女希望安南醫院能徹查此事，找出真正原因，進行修正排除，讓這種離譜情事不再發生，並檢討相關SOP、護理人員的服務態度，增加重複校正機制，健全醫療流程，才能確保病患就醫權益，建立良好的醫病關係。

台南市立安南醫院回應指出，感謝病人反映本院作業問題，經了解，陳小姐原訂於8月29日接受門診手術治療（局部麻醉，術前無須空腹或其他特殊準備，術後也無須住院照護），惟當日醫院系統確實未有此筆紀錄，院方發現此異常後，當即加開該手術排程，手術亦順利完成；目前推測是醫師完成開單後，存檔作業未完成，導致無法順利排程。對於因此造成病人之不便，深感抱歉；院方承諾會進一步釐清作業異常之原因，避免再次發生。

據了解，台南市立安南醫院是公辦民營的醫院，2009年10月23日，台南市政府公告台南市立安南醫院興建營運移轉（ＢＯＴ）案招標。2010年3月12日，中國醫藥大學榮獲最優申請人；並於同年6月23日，中國醫藥大學與台南市政府簽約，開啟台南市立安南醫院50年的興建與營運，2013年2月2日正式開始營運，由中國醫藥大學體系經營，成為南台灣第一座BOT醫院，也是雲嘉南地區唯一通過美國JCI國際醫院評鑑，目前已發展具有1273床區域教學醫院暨附設各類護理機構的綜合醫療照護體系。

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