跌落神壇！百萬網紅媽爆虐童被捕　少年疑遭軟禁「餓到爬窗求救」

▲ 露比靠著分享教育孩子的經驗累積聲量。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國網紅媽露比（Ruby Franke）經營YouTube頻道8 Passengers，靠著分享育兒經驗走紅，一度累積近250萬粉絲，後期因教育方式爭議纏身，近日更爆出涉嫌虐童，導致小孩營養不良且手腳有被綑綁痕跡，疑似遭到軟禁，設法逃出後向鄰居求救，才揭發她的罪行，若罪成最重可判15年徒刑。

Page Six於8月31日取得逮捕紀錄顯示，近日一名兒童從露比的商業夥伴喬迪（Jodi Hildebrandt）位於猶他州的家中窗戶逃出，向鄰居索取食物和水，但鄰居發現他的手腕和腳踝上有膠帶殘留，立刻報警。

警方指出，這名少年外型瘦弱，看起來嚴重營養不良，四肢有傷口及膠帶，因被繩子綑綁造成的嚴重撕裂傷被送醫，且不久後又發現另一名營養不良的兒童，同樣送往醫院。

露比事發前幾天才在喬迪家中拍片，代表她明知屋內發生兒童被虐、被忽略及營養不良問題，於8月30日被警方逮捕，4個未成年的孩子交由兒福機構照顧。喬迪落網後則關押於華盛頓郡監獄，法院命令不得保釋。

兩人皆涉嫌2項嚴重虐童罪，在猶他州的定義包括使孩童挨餓、骨折、頭部因外力受傷及窒息，蓄意犯案者將面臨最高15年監禁及1萬美元罰款。

露比2015年開始經營YT頻道，老公凱文（Kevin Franke）和6個孩子也在影片中亮相，高峰時期一度擁有250萬粉絲，但近3年來因教育方式太過嚴厲而爭議連連，包括她因6歲孩子忘記帶便當而拒絕給他午餐吃，或是揚言丟掉孩子最珍貴的物品，也有不少網友向兒福機構檢舉他們虐童。不過該頻道已於今年稍早下架，原因不明。