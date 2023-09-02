海葵可能「台灣附近迴轉」　各國路徑曝光

▲海葵颱風預計在明晚台東登陸。（圖／中央氣象局）



記者葉國吏／綜合報導

中颱海葵進逼台灣，氣象局預計在今早11：30發佈陸上颱風警報，以目前的資料顯示，海葵中心約在明晚在台東登陸，但有再略往南調整的機率，因「不確定範圍」涵蓋大部分台灣及南端近海；而2天之後的「不確定範圍」更大幅擴大，顯示其動向將有巨大的變化。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，最新(2日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「海葵」將緩慢增強，最強時僅可達「中颱」的中等強度(40米/秒)；偏西向台灣逼近，明(3日)晚中心大致台東縣登陸，但有再略往南調整的機率，因「不確定範圍」涵蓋大部分台灣及南端近海；而2天之後的「不確定範圍」更大幅擴大，顯示其動向將有巨大的變化，應密切觀察。

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▲左圖：「海葵」偏西向台灣逼近，「不確定範圍」涵蓋大部分台灣。右圖：歐洲(ECMWF)模式系集模擬顯示，「海葵」路徑仍有很高的「不確定性」。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

最新(1日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，「海葵」的系集路徑非常分散，代表「不確定性」很高，其中包括不少在台灣附近迴轉的模擬，不可忽視，應密切觀察。

今(2)日「海葵」逼近，各地有局部陣雨，北部、東北部雨勢愈晚愈大，中南部午後有局部大雷雨的機率。沿海風力逐漸增強，明(3)日至下週二(5日)受「海葵」颱風環流影響，各地皆受威脅。但因大氣環境複雜，模式模擬的路徑、強度「不確定性」大，各地的強風、豪雨，「可預報度」亦因此降低，應隨時注意最新警報、隨時調整防災措施。