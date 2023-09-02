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LIVE／海葵將發陸警「越晚雨越大」　氣象局最新說明

生活中心／綜合報導

海葵逼近台灣，氣象局今(2日)上午將發布陸上警報，預估海葵明日逐漸通過台灣上空，並在下周一至下周三離開台灣本島，不過可能會在台灣海峽陷入「鞍型場」，導致滯留時間拉長。今日越晚雨越大，周日則是風雨影響最明顯的時候，全台將有明顯降雨。氣象局08:40將說明颱風最新動態。

海葵清晨5時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約 600 公里之海面上，以每小時17公里速度向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒 33 公尺（約每小時 119 公里），相當於 12 級風，瞬間最大陣風每秒 43 公尺（約每小時 155 公里），相當於 14 級風，七級風平均暴風半徑150公里。

▲▼海葵上午5時的位置。（圖／氣象局）

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▲海葵上午5時的位置。（圖／氣象局）

氣象局已發布海上警報，並最快將於11:30發布陸上警報，海葵中心預計在明晚於台東登陸，周一(4日)清晨出海。暴風圈約在明天早上接觸陸地，但也不排除路徑再往南修，登陸地點也可能落在恆春半島、甚至掠過台灣本島。

受到颱風影響，今日北部及東半部降雨機率提高，整日有間歇性陣雨出現，且越晚雨勢越明顯，局部有大雨或豪雨發生的機率。周日是風雨影響最明顯的時候，上半天先是北部、東半部地區降雨明顯，下半天中南部地區降雨也增加。海葵通過台灣後可能會在台灣海峽陷入「鞍型場」，導致滯留時間拉長，影響時間到下周三。

▲海葵逼近，未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲海葵逼近，未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

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