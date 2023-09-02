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詭譎海葵路徑又南修！陸警今午前後發布　明下半天2地登陸機率高

▲▼氣象局預報員謝佩芸。（圖／記者李姿慧攝）

▲氣象局預報員謝佩芸。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風陸警最快今(2日)中午前後包括11點半或下午2點半發布，接近台灣過程將持續增強長胖，預測明天(3日)下半天從台東、恆春半島登陸機率高，各地都是降雨熱區，東部嚴防豪雨或暴雨，降雨將持續到下周二或三，氣象局透露，海葵路徑充滿變數，路徑不排除再修正。

海葵颱風今(2日)上午8時中心位置在北緯22.1度，東經126.4度，即在鵝鑾鼻的東方約570公里之海面上，以每小時16公里速度向西進行，近中心最大風速每秒35公尺，七級風平均暴風半徑維持150公里。根據最新氣象資料顯示，海葵颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對台灣東半部海面及巴士海峽將構成威脅。

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氣象局預報員謝佩芸表示，海葵正在逐在接近台灣，將帶來威脅，明天下半天到後天上半天有機會通過南部陸地，會帶來風雨影響，提醒做好防颱措施；海葵接近台灣過程中持續增強，暴風圈將擴大，預估明天中午到台灣近海，預計今天中午前後發布陸上颱風警報，最快上午11點半或下午2點半發布。

▲▼海葵上午8點最新路徑。（圖／氣象局）

▲海葵上午8點最新路徑。（圖／氣象局）

今桃園以北、東半部將有間歇性降雨，其中東北部較明顯，中南部上午多雲到晴，中午過後可能出現局部午後雷陣雨，南部山區要留意局部雨勢。

謝佩芸指出，今天晚上海葵颱風外圍環流水氣增加，東部降雨明顯，明天白天台灣各地降雨機率提高，東半部嚴防豪雨或豪雨以上等級強降雨，明天颱風中心接近，南部降雨也會增加。

海葵路徑也不斷出現變化，最新路徑再度往南修正，謝佩芸指出，目前路徑預測海葵颱風可能在明天下半天登陸，台東、恆春半島都有機會，通過台灣南部路徑機率高。

不過謝佩芸指出，海葵颱風環境複雜，接近台灣過程可能偏南或偏北，路徑都會可能再修正，通過台灣後，後續將在台灣海峽滯留或減慢，降雨將持續到下周二或下周三；海葵也有機會在通過台灣期間，速度因導引氣流不足變慢，在台灣海峽南端滯留後轉圈或轉向，這是未來這一天內要密切觀察的點。

海葵颱風路徑詭譎多變，謝佩芸說，目前也有資料顯示，海葵颱風還沒靠近台灣就會轉圈，因此還沒排除不登陸可能性，但目前綜合評估登陸機率是最高的，後續仍待觀察。

▲▼海葵颱風風雨預測。（圖／氣象局）

▲▼海葵颱風風雨預測。（圖／氣象局）

▲▼海葵颱風風雨預測。（圖／氣象局）

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