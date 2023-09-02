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海葵陸警恐維持4天！專家估：影響到下周五才會結束

▲▼海葵上午8點最新路徑。（圖／氣象局）

▲海葵上午8點最新路徑。（圖／氣象局）

記者李佳蓉／綜合報導

海葵逼近台灣，氣象局於今（2）日上午將發布陸上警報，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在粉專天氣職人-吳聖宇指出，海葵颱風路徑再南修，明晚可能登陸台東或恆春半島，以預報資料預估，陸警將持續到下周二清晨才會解除，而影響要一直到下周五待颱風進入大陸才有機會告一段落。

吳聖宇表示，海葵颱風從昨天到今天清晨預報的登陸地點不斷向南調整，根據今清晨5點預報資料看來，海葵的暴風圈預估將在明天清晨接觸花東沿岸陸地，明天傍晚到入夜間在台東以南登陸，周一清晨颱風中心可能在高屏沿岸出海，但出海後速度將減慢，「因此暴風圈要完全脫離台灣本島可能要等到周二清晨左右。」

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吳聖宇說，按照這樣過程，陸上颱風警報應該要在今中午前發布，然後一直持續到下周二清晨才會解除，維持時間相當長。值得注意的是颱風脫離台灣陸地後，有可能在台灣海峽南部持續龜速向西移動，導致海上颱風警報的時間拖得更久，外圍環流也將持續影響台灣天氣。

▲海葵逼近，未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲海葵逼近，未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

吳聖宇指出，會導致這樣變化，最主要因海葵颱風正好位於整個大範圍的季風低壓環流的中心區域，因此大環流的運動讓海葵颱風移動方向更偏西，也讓它通過台灣後速度變得更慢，因此影響台灣時間會拖得相當久。

吳聖宇表示，今外圍環流將為北部、東半部帶來降雨，大台北、宜蘭、花蓮局部地區雨勢較大，中南部山區午後仍可能有較熱對流雷雨出現機會。明日颱風暴風圈開始進入陸地，東半部、恆春半島以及南部山區風雨逐漸增大，北部地區也會有一陣一陣的風雨現象，傍晚到入夜隨著颱風中心登陸，除了迎風面地區風雨來到高峰，南部地區的風雨也會逐漸開始加大。

吳聖宇接著說，周日晚間颱風中心穿越陸地，一直到周一清晨於高屏出海，再到周二清晨暴風圈脫離台灣本島，這一段過程中在東半部以及南部地區可能持續會有強風大雨出現，北部地區的間歇性風雨也會繼續發生，要等到周二上午颱風逐漸向西進入台灣海峽，整體風雨的狀況才會比較緩和。

吳聖宇強調，不過後續因為颱風速度緩慢，因此外圍環流周三到周四仍將持續影響台灣天氣，但是颱風本身強度也會越來越減弱，影響的程度有機會隨時間而逐漸減小，可能要一直到下周五颱風進入大陸內陸明顯減弱，影響的情況才真正有機會告一段落。

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