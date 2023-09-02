老公跑外送養家　家庭開銷「全AA制」…新手媽崩潰喊離

▲受不了「AA制」，人妻想離婚。（示意圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

很多情侶、夫妻為了不想為了多出錢有吃虧感，面對金錢消費會採取「AA制」，看似一人一半、誰也不欠誰，若雙方溝通不良，還是容易求公平不成，惹來一肚子氣。一名女網友抱怨，老公平時跑Uber賺錢，自己則在家上班帶孩子，然而對方沒給家用就算了，房租、水電、瓦斯都要AA制，讓她受不了想離婚。

原PO在網路論壇Dcard發文，「目前老公跑Uber薪水約4-5萬，我在家上班收入3萬。家庭分配照顧嫩嬰（目前7個月），家務的維持。老公負責買菜，煮菜、副食品，吃的部分都是他負責，沒另外給家用」，她整天要照顧小孩又要工作、整理家務，每天都要等小孩熟睡才有自己時間，然候工作到凌晨2、3點。

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女網友表示，「從小孩出生半夜哭鬧喝奶都是找我，因為他說隔天騎車跑單太累會危險，他是沒辦法半夜起床的人，然後房租水電瓦斯費一人一半，跟他反應他就說工作小孩無法兼顧就白天送保姆，然後保姆費用一人一半，但我心想我現在全都我在帶，你寧可給保姆錢也不願意給我？他就說我拿小孩來賺錢」。

原PO提到，「38歲老公認為自己運氣好，不需要太努力的奮鬥家裡就有房，他爸媽常耳提面命的告訴他守著即可，然後在那邊跟我AA制」。

貼文曝光後，不少網友直言「我看你們的問題很簡單，就是窮！拜託，一個月3萬連自己都養不活」、「貧賤夫妻百世哀…說那麼多大部分都是因為錢的問題。這種經濟狀況你怎麼敢生小孩」。

▼女網友受不了夫妻之間甚麼都要AA制。（圖／翻攝自Dcard）



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