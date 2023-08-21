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24歲男陳屍橋聳雲天園區排水溝　4年第7起墜橋！地方鄉親毛毛的

▲周姓男子於今天凌晨被發現陳屍在國姓鄉橋聳雲天園區，疑似自國道6號墜橋。（圖／民眾提供，下同）

▲周姓男子於今天凌晨被發現陳屍在國姓鄉橋聳雲天園區，疑似自國道6號墜橋。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

周姓年輕男子21日凌晨獨自開車赴國道6號朝西行駛，卻將車停在國姓交流道旁、隨即自70米高橋面墜下；國道警方獲報後通知南投警方前往協尋，於橋聳雲天園區內發現周男倒臥排水溝內，但已回天乏術。

埔里警分局指出，今天凌晨1時10分許獲得國道警方轉報，稱國道6號西向17.1K處（國姓交流道附近）停有一部自小客車，駕駛疑似墜橋；警消人員至現場搜尋，發現橋下橋聳雲天綠雕園區旁排水溝發現有一民眾仰躺，經消防員確認已明顯死亡，因此並無送醫。

▲周姓男子於今天凌晨被發現陳屍在國姓鄉橋聳雲天園區，疑似自國道6號墜橋。（圖／民眾提供）

警方調查，死者為24歲周姓男子，詳細案情和死因尚待檢警相驗釐清；而立委馬文君更指出，本起不幸已是國道6號相同路段，於近4年內發生的第7起疑似墜橋身亡案件，尤其在著名的民眾搶拍景點橋聳雲天園區又發生墜橋命案，令地方鄉親非常不安。

▲周姓男子今天凌晨被發現陳屍於國姓鄉橋聳雲天園區內，疑似自國道6號墜橋。（圖／民眾提供）

馬文君表示，過去高速公路局採國姓高架路段加裝監控器系統加強監控、路肩畫設槽化線禁止臨時停車、協請國道警察加強巡邏等措施，顯然無法避免憾事發生，因此明天上午將召集高公局辦理事發點會勘，要求高公局不能消極不做為，要求高公局提出更具體的施作圍籬、防護網等相關防護措施，以保障民眾生命安全、也也避免模仿效應產生。

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