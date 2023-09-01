蘇拉颱風來襲人蛇蠢動　海巡鷹眼逮19越南偷渡犯…逮捕畫面曝

記者陳崑福／屏東報導

海巡署第八巡防區指揮部統合岸海勤務部署，於8月29日蘇拉颱風襲台前夕，在枋寮外海約10浬查獲3名國人駕駛乙艘無籍橡皮艇載運19名越南偷渡犯企圖非法入境，訊後依依違反「入出國及移民法」移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。偵訊後將船長及輪機長兩名台籍人士聲押羈押禁見獲准。

▲海巡署緝獲19名越南偷渡犯 。（圖／記者陳崑福翻攝）

8月29日凌晨，海巡署第八巡防區指揮部雷達操作員查看雷情時，研判屏東枋寮外10.5浬有一航跡為可疑目標，立即統合岸、海、查緝、警力部署圍捕查緝，並由恆春海巡隊派遣線上巡防艇PP-3535艇及PP-3599艇進行雙艇攔查；PP-3599艇於1時許發現一艘白色橡皮艇航跡可疑，經登檢發現該不明救生艇搭載22名不明人士，隨即在周圍海域擴大搜索。

搜捕後共逮獲22名男女，其中19名為越南籍人士(14男5女)及3名台籍人士，該集團欲趁蘇拉颱風來襲前夕，伺機搶灘上岸，相關涉案人、船於2時12分帶返枋寮漁港調查後，依違反「入出國及移民法」移送並報請臺灣屏東地方檢察署指揮擴大偵辦、向上溯源，追查幕後不法集團。



海巡署第八巡防區表示，該署持續針對海域不明目標加強查察，配合海面雷達目標監控，即時調派線上巡防艇加強巡邏或進行攔截圍捕，有效嚇阻海上不明目標載運偷渡犯闖關入境，為有效打擊偷渡犯罪集團，民眾若有發現不法，請立即撥打海巡署「118」免付費報案電話提供線索，共同為維護社會治安及全民防疫工作盡一份心力。