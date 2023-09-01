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收綜藝節目邀約「妹子給三圍+全身照」！她揪1點搖頭：騙人去酒店

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO收到通告邀約。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，收到自稱綜藝節目《綜藝大熱門》的經紀人員私訊，邀約她上節目，「妳的顏值是我們想要的」，接著對方要求她貼出全身照片，還問了三圍，她感到疑惑，不曉得是不是詐騙。貼文一出，網友認為，正式邀約會一次給完整訊息，不會是簡短回覆，還有網友喊，「我也收過一樣的訊息」。

女網友在Dcard上發文，「被邀請上通告？！」一名自稱是經紀人員的網友，詢問她是否對上節目有興趣，「妳的顏值是我們想要的」，接著詢問原PO的身高體重、三圍，還要她貼出全身照片。原PO半信半疑，貼出經紀人員的名片，求問「不知道是真的還是詐騙，所以上來問問大家」。

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對此，網友紛紛認為是假的，「上什麼樣通告的內容需要身高體重三圍？」「回覆簡短的可疑，通常這種邀約都會一次打完需求、自我介紹、節目名稱、主題」、「這感覺像是群發隨便撈一個好騙的，看過人家PO的正式節目邀約訊息，是會一併連要上的節目主題都打上去」、「一看就假的啊，有節目會這樣隨便以簡稱的方式介紹自己嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲對方表示，自己是節目的經紀人員。（圖／翻攝自Dcard）

有曾被邀請過的網友分享經驗，「我以前被邀請上通告時，都會直接先講出錄影時間跟節目主題，然後確認內容，有時候個資基本都是現場蕊稿才會問，建議還是先多方確認吧」、「這個騙人的喔！他也問過我，他們使用的照片一模一樣，真正邀約通告工作都會一次講清楚，不會這樣問東問西拖延時間引起妳的興趣，這種就是騙人去酒店上班的喔」。

還釣出節目前員工回覆，「我們確實會用臉書私訊、ig私訊的方式找人上通告，若有意願的網紅或素人，我們基本上會提供資料給主管，或親自用公司的電話打電話給妳做確認以及流程告知，以過來人經歷跟你說，大熱門並沒有『經紀人員』這個職位，而通常找人上通告這種雞毛蒜皮的小事，一定都是最基層的執行助理」。

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