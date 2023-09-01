毒咖啡包「代工費每包15元」2製毒師栽了　他判4年跑路意外被逮

記者邱中岳／台北報導

刑事局第三大隊接獲線報，桃園地區有不法製毒集團，專門製作毒品咖啡包，警方循線找到地點攻堅，先破獲製毒工廠以及制毒師，後續又逮捕提供製毒場所以及幕後主使者，最後還槓上開花，在場查獲1名毒品通緝犯，事後2名製毒師坦承，以每包15元的代工費，幫忙幕後主使者製作毒品。

警方調查，在桃園地區有1名27歲的邱姓男子提供三層樓透天厝，專門在裡面製作毒品咖啡包，警方先進入逮捕28歲的官姓男子，並且查扣2466包的毒品咖啡包，另外還有製毒原料、果汁包以及封口機等證物。

▲刑事局查獲2製毒師在桃園透天厝製毒，警方逮捕幕後傅姓主嫌。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後又循線逮捕，涉嫌提供透天厝當作製毒工廠的27歲的邱姓男子，循線追出，原來幕後主嫌就是26歲的傅姓男子，並在住處內查獲426包毒品咖啡包，逮捕傅嫌時，現場還有1名27歲的梁姓男子，經查梁姓男子則為毒品通緝犯。

警方訊後將傅姓主嫌等3人依照毒品罪嫌移送法辦，梁姓男子則因毒品案遭桃園地檢署發布通緝，原本應執行4年4個月，也一併解送歸案。

▲2製毒師到案後，警方又逮捕幕後主嫌，還加碼查獲毒品通緝犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方查出，涉嫌製作毒品咖啡包的官、邱姓2人，原本是高中同學，傅姓男子以每包15元的代工費，請2人負責製作毒品咖啡包，但還沒販售就遭警方查獲，初步估計成品、半成品市值達350萬元。