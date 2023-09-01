政院駁斥「氚檢驗能量不足」　徐巧芯再開砲：民進黨態度總在擺爛

▲徐巧芯。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對台北市議員徐巧芯昨日指出，原能會在行政院會中坦言目前針對氚的檢測能力不夠，只能以檢測銫為主，行政院長陳建仁對此駁斥「非事實」。不過，徐巧芯今日再發文爆料，新潮流支持的新任環境部長薛富盛，對環保事務陌生，完全沒表達意見，且行政院也沒有回應「一年檢驗銫多少件？氚多少件？」等關鍵問題，痛批「政府就是這樣喜歡玩文字遊戲，這種文不對題的回答，就是民進黨面對監督的態度總是在擺爛。」

徐巧芯今日透過臉書發文表示，根據她所掌握的權威消息，中央原能會承認氚的檢驗能量不足，現在以檢驗「銫」為主，行政院長陳建仁知情後還皺眉頭，要求原能會提高氚檢驗能力，其發言單位包括原能會、農業部、海委會、經濟部，而新潮流支持的新任環境部長薛富盛，對環保事務陌生，對此事完全沒表達意見。

徐巧芯指出，陳建仁出面駁斥此事，但卻沒有回應「行政院一年檢驗銫多少件？氚多少件？」等關鍵問題，痛批「政府就是這樣喜歡玩文字遊戲，這種文不對題的回答，就是民進黨面對監督的態度總是在擺爛。」

對於徐巧芯爆料，行政院發言人林子倫回應，陳院長於院會上也指示原能會持續強化對於生物氚檢驗能力，徐巧芯指稱「一點辦法都拿不出」的說法全非事實，相關作為及檢測數據皆公布於原能會放射性物質海域擴散海洋資訊平台，請部分人士勿再以訛傳訛，造成社會大眾不必要的誤解。