　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院駁斥「氚檢驗能量不足」　徐巧芯再開砲：民進黨態度總在擺爛

▲▼徐巧芯受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲徐巧芯。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對台北市議員徐巧芯昨日指出，原能會在行政院會中坦言目前針對氚的檢測能力不夠，只能以檢測銫為主，行政院長陳建仁對此駁斥「非事實」。不過，徐巧芯今日再發文爆料，新潮流支持的新任環境部長薛富盛，對環保事務陌生，完全沒表達意見，且行政院也沒有回應「一年檢驗銫多少件？氚多少件？」等關鍵問題，痛批「政府就是這樣喜歡玩文字遊戲，這種文不對題的回答，就是民進黨面對監督的態度總是在擺爛。」

徐巧芯今日透過臉書發文表示，根據她所掌握的權威消息，中央原能會承認氚的檢驗能量不足，現在以檢驗「銫」為主，行政院長陳建仁知情後還皺眉頭，要求原能會提高氚檢驗能力，其發言單位包括原能會、農業部、海委會、經濟部，而新潮流支持的新任環境部長薛富盛，對環保事務陌生，對此事完全沒表達意見。

徐巧芯指出，陳建仁出面駁斥此事，但卻沒有回應「行政院一年檢驗銫多少件？氚多少件？」等關鍵問題，痛批「政府就是這樣喜歡玩文字遊戲，這種文不對題的回答，就是民進黨面對監督的態度總是在擺爛。」

對於徐巧芯爆料，行政院發言人林子倫回應，陳院長於院會上也指示原能會持續強化對於生物氚檢驗能力，徐巧芯指稱「一點辦法都拿不出」的說法全非事實，相關作為及檢測數據皆公布於原能會放射性物質海域擴散海洋資訊平台，請部分人士勿再以訛傳訛，造成社會大眾不必要的誤解。

ET快訊
快訊／海葵路徑再南修！　恐滯留「影響拉長到下周三」
群創處長「寶貝3號」提告了！　她曝：老公年薪2000萬
台灣TOYOTA Corolla Cross新年式　7車型售
快訊／雨區擴大！8縣市大雨特報　雨炸到晚上
快訊／20:30發布海上警報！　海葵直撲「雨炸全台」
陳天仁想激戰男友…往下一摸「哇麻糬」尷尬
最新路徑出爐！海葵恐陷「鞍型場」滯留2天
再找到「32件罹難者遺物」　多支iPhone、情侶合照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

經典復刻！高嘉瑜推抱枕「無時無刻陪你」　酸柯文哲演唱會貴又難聽

致力完成190億美元軍售案　美眾院軍委會副主席：確保台灣自衛能力

轟蔡政府將國家帶向戰爭　藍黨團：台北美國學校已有家長送孩子出國

陳時中喊「當然」願幫忙站台　高嘉瑜指感情很好：讓謠言不攻自破

在野靠郭台銘就能贏賴清德？　媒體人以「三個沒道理」稱機率為零

「藍白合會有出路！」　盧秀燕直言：9月份是關鍵的月份

政院駁斥「氚檢驗能量不足」　徐巧芯再開砲：民進黨態度總在擺爛

花蓮警眼尖破大案！超商違規車查獲衝鋒槍+子彈　縣長頒破案獎金　

朱立倫台南輔選　請藍軍全心全力支持侯友宜搶下立委席次

海葵颱風恐襲捲全國　林右昌：各縣市均應提早成立應變中心

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

經典復刻！高嘉瑜推抱枕「無時無刻陪你」　酸柯文哲演唱會貴又難聽

致力完成190億美元軍售案　美眾院軍委會副主席：確保台灣自衛能力

轟蔡政府將國家帶向戰爭　藍黨團：台北美國學校已有家長送孩子出國

陳時中喊「當然」願幫忙站台　高嘉瑜指感情很好：讓謠言不攻自破

在野靠郭台銘就能贏賴清德？　媒體人以「三個沒道理」稱機率為零

「藍白合會有出路！」　盧秀燕直言：9月份是關鍵的月份

政院駁斥「氚檢驗能量不足」　徐巧芯再開砲：民進黨態度總在擺爛

花蓮警眼尖破大案！超商違規車查獲衝鋒槍+子彈　縣長頒破案獎金　

朱立倫台南輔選　請藍軍全心全力支持侯友宜搶下立委席次

海葵颱風恐襲捲全國　林右昌：各縣市均應提早成立應變中心

「交通安全月」民防來相挺　助警傳遞識詐交安知能

調查局連破跨境電信詐團！衣櫃裝減音工具　逮10嫌5羈押

東京迪士尼海洋最新3園區「空拍實景曝」！有樂佩公主高塔、夢幻島

普渡不忘往生毛孩！供桌擺滿寵物鮮食　「黑嘴小保全」嚴肅臉保護

俄羅斯在烏克蘭併吞4州展開地方選舉　州長全是普丁屬意人選

惜食正夯！　用APP輕鬆達成環保又經濟

「一帶一路」提出滿10年　陸：最受歡迎的國際公共產品

豐原高中生遭霸凌輕生！前學務主任不當管教　市府開鍘：停聘1年

海葵路徑再南修！2縣市登陸機會最大　恐滯留「影響拉長到下周三」　

洗衣機剩1分鐘...11歲弟伸手「手臂短成3節」！醫：螺旋形骨折

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

政治熱門新聞

海葵颱風直撲北部　北市晚間10點前宣布是否放颱風假

不是柯、侯！命理師提1女強人當郭台銘副手

ET民調／侯友宜支持度衝第2　柯文哲郭台銘陷麻花糾纏

記者節盧秀燕再當主播　合體「青春版自己」

舞團當後宮！「最美陣頭」教練伸狼爪　多位受害者泣訴：希望他有報應

新任總統配新式防彈座車 國安局明年動支2700萬元採購

「生一個孩子，我讓你多養一隻寵物」　郭台銘出招解救少子化

涉黑又染黃！民眾黨部召集人被爆是「皮條客」　個人臉書秒關閉

她嘆高端、翁啟惠遭抹黑　點李彥秀「生技殺手」：不會睡得不安心？

館長：高嘉瑜護航賴品妤　對她非常失望

九三軍人節前夕　陸軍爆軍事訓練役20多人營內打群架

郭正亮：韓國瑜出手能讓侯柯講話算數

賴清德躺著選？　沈富雄：滾到床下就沒救

美麗島民調／侯友宜支持度重回第二　郭台銘參選衝擊柯文哲

更多熱門

相關新聞

福島縣最新海水化驗結果出爐：低於標準

福島縣最新海水化驗結果出爐：低於標準

日本8月24日起排放福島核處理水，在國內外都引發反彈。距離開始排放經過一周，福島縣1日公布在核電廠近海2公里內進行採樣的檢測結果，顯示9個觀測點海水氚含量皆低於標準值，未來考慮每周檢測一次。

侯友宜巴氏量表政見　行政院跟進

侯友宜巴氏量表政見　行政院跟進

徐巧芯爆原能會「氚檢驗能量不足」　行政院駁斥

徐巧芯爆原能會「氚檢驗能量不足」　行政院駁斥

陳建仁指示「放寬看護門檻」　侯辦嗆：民進黨眼中只有選票

陳建仁指示「放寬看護門檻」　侯辦嗆：民進黨眼中只有選票

王鴻薇批屏東停車場「蚊子館」　綠委：不是停車場蓋好使用率就100％

王鴻薇批屏東停車場「蚊子館」　綠委：不是停車場蓋好使用率就100％

關鍵字：

陳建仁行政院福島核廢水徐巧芯薛富盛

讀者迴響

熱門新聞

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

即／防曬係數50+是假的　iROO繽紛衣詐498萬

好市多「樂高行李箱」價格超甜！驚見1物：小孩超愛

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

海葵今轉中颱　最快午後海警

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

北部明晚迎豪雨彈！「整坨紫爆」　 海葵穿越台灣速度恐變慢

主播出槌「對著海葵講蘇拉」道歉

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

奎丁羞認「沒穿內衣」民權隧道拍婚紗

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

六日、下周一上班日「有望颱風假？」氣象局回應了

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面