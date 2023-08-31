王鴻薇批屏東停車場「蚊子館」　綠委：不是停車場蓋好使用率就100％

▲民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前屏東縣長潘孟安過去於任內獲前瞻計畫補助，在屏東市興建6座停車場，國民黨立委王鴻薇今則指控，6座停車場整體平均下來，假日使用率34%、平日使用率26%。對此，民進黨團31日回應，不是停車場蓋好就馬上使用率100％，台北過去很多停車場蓋好時需求量也沒那麼大，但以現在來看，還好當年有蓋，帶給民眾方便大家都歡迎。

對於停車場使用率，民進黨團書記長莊瑞雄表示，只要交通流量一大，民眾都希望停車方便，若中央預算許可下，協助地方政府蓋停車場相信是民眾歡迎，基於地方民眾停車習慣，也不是停車場蓋好就馬上使用率100％，台北過去很多停車場蓋好時需求量也沒那麼大，但以現在來看，還好當年有蓋，帶給民眾方便大家都歡迎。

民進黨立委洪申翰表示，國民黨一系列的批評最大目的就是批評前瞻，但對於很多非雙北以外區域，對這樣公共建設需求非常高，政府資源過去集中在直轄市，造成鄉鎮間發展不平衡，這是很多地方發展的痛，如果沒有前瞻經費，很多縣市的基礎建設經費都不足，這是前瞻重要精神。

洪申翰指出，現在絕大部分縣市由國民黨執政，這些縣市首長真的覺得前瞻沒有幫助嗎？王鴻薇過去是台北市議員，難道跟柯文哲一樣覺得鄉下就該有鄉下的樣子嗎？國民黨應該要講清楚。