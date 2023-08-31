白宮前國安顧問：中國可能2年內犯台　美國應協助加強台灣軍備

▲白宮前國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國白宮前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，中國可能會在兩年內攻打台灣，美國應該盡快協助台灣加強軍備，包含加速台灣國艦國造、提供AK-47與小型武器，而且台灣也需要擴大徵兵規模，讓平民也會使用武器，「到最後一刻才把武器拿給沒受過訓練的人，那是不會有效的。」

前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）在2021年曾提出，中國可能會在6年內，也就是2027年前侵台，但歐布萊恩接受全球台灣研究中心（GTI）訪談時表示，時間可能會縮短，中國最快兩年內就有可能武力犯台。

歐布萊恩表示，中國犯台時間縮短的主因是誤判了美國，他們認為美國自阿富汗撤軍代表著軟弱，加上未能阻止俄羅斯入侵烏克蘭，這都是美國和西方國家軟弱的表現，「他們（中方）在美國上空放了一顆間諜氣球，直到它飛越整個國家才被擊落，所以我認為有很多原因導致他們認為美國很弱。」

歐布萊恩也提到了「豪豬理論」，認為台灣應該擁有更多的傳統常規武器，這能提供很好的威懾效果，「我們需要確保台灣擁有需要的武器，這意味著F-16戰鬥機或是一些潛艇，台灣有一個建造潛艦的本土計畫，我們應該要幫助他們加快速度。」

歐布萊恩強調，能夠有效威懾中國的方法，就是擴大徵兵規模，提升民防意識，讓台灣人學會如何用槍枝來保護自己，「台灣需要向世界證明，他們願意站起來保衛自己，台灣需要開始建立AK-47與小型武器庫，台灣人民可以向世界和中國證明，他們願意為自由而戰，到最後一刻才把武器拿給沒受過訓練的人，那是不會有效的。」

副總統賴清德8月出訪巴拉圭時將過境紐約，歐布萊恩也重申，「我們不應該玩中國的遊戲，把台灣領導人每次的過境當成問題，這只是例行公事，從來就不是一個問題，以後也不該成為一個問題。」