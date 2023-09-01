流行穿搭在東森ETmall全球購！OL時尚單品300元有找　全球海外代購專區限時免運

▲東森購物網Etmall全球購流行服飾館集結2023上半年百搭熱銷款。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

抓緊夏天的尾巴，東森購物網Etmall全球購流行服飾館集結2023上半年百搭熱銷款，推出女裝款式與服飾配件等限量優惠，多樣款式300元有找，最低216元，全館999元免運。除了熱銷女裝外，專區也有提供男性與孩童服飾，區分質感、優雅、親子裝、鞋類與包款系列等多樣性選擇，以更實惠的價格，輕鬆打點全家人的精采生活。

▲一家四口親子裝，媽媽與女兒身穿可愛的連身裙，爸爸與兒子穿POLO衫配短褲。

東森購物網Etmall全球購觀察，今年夏季女性時尚愛好者熱衷於休閒褲、洋裝和背心吊帶等三大熱門女裝款式。休閒褲以修飾身材的寬褲版型為主打，特別受歡迎的有棉麻闊腿褲，2023新款展現高腰直筒設計，讓穿著者顯瘦氣質。流行的假兩件休閒九分闊腿褲和剪花雪紡闊腿褲也廣受追捧。洋裝方面，注重顯瘦修飾的設計風潮持續熱烈。韓版復古牛仔背帶連衣裙成為主流，寬鬆顯瘦的氣質吊帶長裙引領減齡時尚風。胖妹妹寬鬆大擺裙和包臀牛仔連衣裙，著重於短袖衫和大尺碼的穿搭，滿足了不同體型的需求。在炎炎夏日，背心吊帶成為解渴的選擇，真絲、雪紡等面料為簡單的背心注入了質感。

▲東森購物網ETmall觀察2023女裝流行款式，洋裝方面，注重顯瘦修飾的設計風，韓版復古牛仔背帶連衣裙成為主流，寬鬆顯瘦的氣質吊帶長裙引領減齡時尚風。

東森購物網Etmall全球購流行服飾館致力於為顧客提供最多元、最時尚的商品選擇，2023上半年熱銷女裝，號稱時尚必備，無論正式場合穿搭或逛街休閒服飾，都能擁有不設限的風格。真絲包袖圓領女短T-shirt特惠價216元，絲綢滑順面料，透氣舒適，法式剪裁優雅，垂墜性佳，俐落顯瘦，總共六款顏色直接包色最省事。棉麻高腰直筒女七分褲特惠價314元，100%亞麻面料，柔軟透氣吸汗，百搭色系輕鬆自帶隨性風格，濃郁的藝術氣息，讓生活回歸簡單卻不失女性風采。

▲真絲包袖圓領女短T-shirt特惠價216元，共有六款顏色，舒適百搭又優雅。

除了靠服飾增添氣質，在微秋涼風，時光匆匆的季節，一雙復古的瑪麗珍鞋款正好適合優雅氛圍，經典焦糖色系，無論是搭配連身洋裝、牛仔褲或寬褲，都能創造出不同風格的造型，不管是走在城市街頭，還是享受秋天的郊遊，瑪麗珍鞋都能增添一份淡雅。東森購物網Etmall全球購流行服飾館女性服飾大尺碼SIZE齊全供應中，讓每位棉花糖女孩都能穿出自信魅力。

▲秋冬必備時尚單品，復古風瑪麗珍鞋款特惠價787元，三款顏色各有特色。

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