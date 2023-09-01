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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北海小超人變抄襲金剛！　國民黨：何博文論文抄襲嚴重達58%

▲▼ 國民黨今日召開「抓到了！又是論文抄襲！賴主席說好的誠信條款呢？」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨今日召開「抓到了！又是論文抄襲！賴主席說好的誠信條款呢？」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨疑似論文抄襲案又一樁！國民黨今（1）日召開記者會指出，民進黨新北市黨部主委、立委參選人何博文的淡江大學碩士論文疑似嚴重抄襲「肉眼可見」，相似度高達58%。國民黨要求民進黨主席賴清德說清楚學倫條款的審查小組審到哪裡去了？何博文從北海小金剛變成「北海小超人」、「抄襲金剛」，民進黨的標準是不是都「毫無標準」？民進黨的底線是不是叫「毫無底線」？

國民黨今日召開「抓到了！又是論文抄襲！賴主席說好的誠信條款呢？」記者會，文傳會副主委林家興、國民黨發言人楊智伃、國民黨副發言人呂謦煒等出席。

呂謦煒表示，玩過寶可夢遊戲的朋友都知道，寶可夢戰隊可以有六隻，民進黨的抄襲戰隊，從林智堅，江聰淵，蔡適應，潘孟安到蔣絜安，幾乎已經要集滿，現在又抓包，準備為民進黨的抄襲戰隊抓到第六隻寶可夢，他是誰呢？就是號稱「北海小金剛」的民進黨新北市第一選區立委參選人何博文。

▲▼ 國民黨今日召開「抓到了！又是論文抄襲！賴主席說好的誠信條款呢？」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

呂謦煒指出，民進黨主席賴清德曾提出學倫條款，應該要嚴格把關，但何博文的抄襲非常誇張，連論文的精華「摘要」都抄，內容還有多少是真的？他強調，何博文於民國93年提出的淡江陸研所碩士論文《中國大陸人民代表大會制度改革之研究》抄襲了另外兩份論文，包括民國82年中國文化大學中國大陸研究所研究生張淳翔的碩士論文《中共人民代表大會制度改革之研究(1978–1992)》以及民國92年國立政治大學東亞研究所博士論文研究生張執中的碩士論文《組織內捲與調適：中共「民主集中制」之評析》。

呂謦煒質疑，當一篇論文「你的動機不是你的動機」、「你的目的不是你的目的」、「你的方法不是你的方法」、「你的結論不是你的結論」，這份論文能說不是抄襲嗎？

楊智伃進一步說明，何博文論文非常誇張，到國圖將論文紙本找出來比對之後發現，「北海小金剛」其實是「北海小抄人」，論文相似度竟然高達58%。何博文論文的「目的與動機」全部照抄張淳翔論文的一至二頁及一至三頁的研究目的與動機，人家比你早了11年，難道你可以觀落陰，看到未來，比他還要早想到你的目的跟動機嗎？此外，連碩士論文的研究方法與限制也通篇全抄，完全照抄，沒有任何的修改，這麼誇張的碩士論文，難怪不敢放到網絡上供大家參閱，就是害怕有鬼。

▲▼ 國民黨今日召開「抓到了！又是論文抄襲！賴主席說好的誠信條款呢？」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

楊智伃也指出，何博文的論文結論，11頁中有10頁是抄襲的，高達90%，其中「筆者發現」的五項竟一字不漏地與張執中的碩論摘要相同，居然可以這麼大膽的違反學倫，違反一般的道德常識，從頭抄到尾。但她也指出，何博文最大的努力就是加入上下引號，論文主要研究「中共人民代表大會」簡稱「人大」，其中有很多專有名詞，與其他兩篇論文的差異在於何博文將這些名詞加上下引號，根據統計就有1032組，這麼努力加上下引號，應該要給他拍拍手嗎？

楊智伃指出，賴清德上任後信誓旦旦提出學倫條款，面對何博文論文的嚴重抄襲，賴清德要怎麼面對其他立委參選人呢？

林家興則表示，今天下午四點，何博文要到竹林山觀音寺集合應援賴清德，請問賴清德，您還要「做伙挺博文」嗎？要「做伙挺抄襲」嗎？他指出，何博文身為民進黨新北市黨部主委兼立委參選人，犯下這種根本不用跑論文比對系統，「肉眼可見的抄襲」，狠狠打臉賴清德的學倫條款，也證明賴清德的改革形同虛設，就是務虛不務實的「務虛變法」。

林家興指出，賴清德剛就任主席時高呼他的第一項革新就是「積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題」，並聲稱「對執政黨而言，必須要用更嚴格的標準自我要求」，結果不僅他自己的競選總幹事潘孟安被抓包學術抄襲，在各地提名的多名立委候選人也都接連因性平或涉貪案件退選，今天又多一個何博文，北海金剛變成「抄襲金剛」，民進黨的標準是不是都「毫無標準」？民進黨的底線是不是叫「毫無底線」？

▲▼ 國民黨今日召開「抓到了！又是論文抄襲！賴主席說好的誠信條款呢？」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

林家興請問賴清德，你們審查小組審到哪裡去了？「切結書，切結個屁！」連個自己的候選人、黨部主委論文有沒有問題都不知道，難怪民進黨上下對賴清德主席的領導力是一片質疑聲浪，難怪民進黨上下沒多少人敢登記自己的最高學歷參選，更對立委席次是一片愁雲慘霧。他呼籲賴清德總統參選人，您的新北市總統競選總督導要用一個「抄襲金剛」？請問是要督導誰？請先回家好好督導自己，不要出來「教歹囡仔大細」。
 

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